Es su hijo el principal motor de Abigail Arredondo

Marco Tapia / El Diario

Ganar una competencia y disfrutar de las mieles del triunfo ya no son lo único que motiva a Abigail Arredondo a entrenar dos veces al día durante toda la semana. Hoy, su hijo Adam Hernández, de nueve meses, se ha convertido en su principal motor, en esa pequeña gran fuerza que la impulsa a no rendirse, ya sea en las prácticas o en los combates de jiu jitsu.

Y también hoy, la artemarcialista juarense de 31 años de edad celebra su primer Día de las Madres, que festejará acompañada de su hijo, su esposo y las mamás que entrenan en su gimnasio, Capital Fight Academy.

“Este día lo voy a vivir de una forma muy deportiva porque vamos a dar clases”, comparte Abigail. “Lo padre es que la mayoría de las mujeres son mamás. Entonces, voy a estar en el ambiente que me gusta, con mi hijo, y vamos a tener un evento de jiu jitsu, un seminario con el profe que nos gradúa, que viene de Denver”.

Hace aproximadamente siete años, en Abigail surgió el deseo de empezar a hacer ejercicio, pero en su mente no estaba cualquier deporte o cualquier rutina física, quería algo más, algo que al mismo tiempo le sirviera en diferentes aspectos de la vida.

“Estaba buscando algo para hacer ejercicio, pero en esa época no me gustaban las pesas, se me hacía algo muy repetitivo. Quería algo que me fuera útil, que me ayudara a defenderme y empecé en MMA”.

Así, conoció cinco artes marciales diferentes y cada día practicaba una de ellas, pero el jiu jitsu fue el más llamó su atención.

“Me gustó más porque no hay golpes, en los otros no me gustaba cuando tenía que pegar o cuando me pegaban en la cara, aquí atacas las partes del cuerpo y tiene muchos beneficios como la defensa personal, sobre todo sirve mucho para las mujeres, con técnicas que les pueden ayudar a defenderse de los peligros en las calles”.

Después Abigail se animó a ingresar a las competencias de este arte marcial. Perder su primer combate no fue muy agradable, le dejó un sabor amargo, pero sobre todo le dejó una espinita que se tenía que sacar. Entonces, empezó a dedicar más tiempo a los entrenamientos del jiu jitsu, hasta que con su esposo abrieron su propio gimnasio.

Hoy, además de realizar sus entrenamientos diarios, también se da tiempo para enseñar a niños, con la particularidad de tener al pequeño Adam a un lado.

“Trabajo en equipo con mi esposo porque soy entrenadora de niños. Cuando él da clases yo me hago cargo de mi hijo, cuando yo entrenó él me ayuda con el niño. Al principio fue un poco complicado porque era muy chiquito, pero ahorita, a los nueve meses, ya se adaptó, ya está acostumbrado y mientras estoy con los niños ahí lo tengo a un lado sentadillo”.

Incluso, cuando ella y su esposo están ocupados, los mismos alumnos les ayudan a cuidar a Adam. “Nos ven apurados y nos ayudan, sobre todo las chavas que ya son mamás”.

Cuando le preguntan que si llegado el momento va a entrenar a su hijo en esta disciplina, la respuesta inmediata de Abigail es que sí porque quiere que él siga los pasos de sus papás, no por el simple hecho de hacer lo mismo que ellos, sino por los beneficios que esto le va a dar.

“Él va a crecer en el gimnasio, quiero que se envuelva de un ambiente sano, un ambiente deportivo. Sí lo voy a meter a entrenar, pero porque sé que va a sacar algo de provecho, como la defensa personal”.

Nombre: Abigail Arredondo

Disciplina: Jiu jitsu

Fecha de Nac.: 17 de diciembre de 1989

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 31 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 54 kg

Hijo: Adam Hernández

Fecha de Nac.: 7 de agosto del 2020

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 9 meses