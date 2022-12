Es mentira que no sabemos perder ni ganar: Scaloni

Next

Doha.- En la víspera de la Semifinal contra Croacia, Lionel Scaloni calificó como una mentira el que Argentina sea un mal ganador luego de la polémica por cantarle la victoria a los Países Bajos en Cuartos del Mundial de Qatar.





"Aprovecho para zanjar el tema: el partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como Argentina. El futbol es esto, hay momentos en que tienes que defender y atacar y que pasan cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil y haya discusiones, ni más ni menos que eso, hay un árbitro para impartir injusticia, hay que sacar ese tabú de que no sabemos perder ni ganar, perdimos ante Arabia y nos fuimos calladitos, ganamos la Copa América en Brasil y se dio la imagen más linda de deportividad con Neymar con (Lionel) Messi y (Leandro) Paredes y con otros jugadores en el túnel del vestuario.





"No compro eso de que no sabemos ganar, debemos desterrarlo porque un poco de orgullo debemos tener, y lo tenemos. El partido se jugó como debía jugarse, está el árbitro para impartir justicia. Respetamos profundamente a Holanda y a Croacia y a todos los rivales contra los que jugamos. Hay que desterrar ese tema de que no sabemos ni ganar ni perder porque está alejado de la realidad de lo que somos como equipo y grupo y cómo representamos a este país", dijo el técnico de la Albiceleste.





No somos máquinas: Tagliafico

Argentina se convirtió en el enemigo número uno en el Mundial por el airado festejo de sus jugadores sobre Países Bajos, pero el zaguero Nicolás Tagliafico insistió en que eso es parte de las sensaciones que se viven en un partido, de cara a la Semifinal ante Croacia.





"Creo que son situaciones, es futbol, no somos máquinas, hay emociones, son cosas que pasan, en muchos partidos pasó y seguro va a seguir pasando, es así, es futbol, estábamos en Cuartos de Final dos equipos que peleaban por un sueño, son cosas que pasan, lo dejamos de lado y estamos enfocados en lo que viene, el partido de mañana y seguir cumpliendo objetivos", expresó.