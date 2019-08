Es Longoria tricampeona panamericana

Lima— Paola Longoria tiene una maestría en Gestión Política, pero sus cátedras las imparte desde hace más de una década en las canchas de racquetbol.

La mexicana dio un par de lecciones más el miércoles, la primera ante una alumna ya conocida para convertirse en tricampeona de los Juegos Panamericanos en individuales. Más tarde triunfó también en la final de dobles.

A primera hora, Longoria doblegó a la argentina María José Vargas en dos sets, 15-7, 15-9. Luego, al lado de Samantha Teherán, se impuso a la dupla de Guatemala por 15-5, 11-15 y 11-5 para volver a lo más alto del podio, un sitio al que ha había accedido ya en ambas pruebas en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Con los dos oros de la jornada, la competidora mexicana, tal vez la mejor de todos los tiempos en el racquetbol mundial, iguala a la clavadista Paola Espinosa como la atleta de su país con más preseas de oro en Juegos Panamericanos.

“Estoy satisfecha porque venía por esto, el tricampeonato, lo logré en una final reñida con una rival que me obliga a ser mejor”, dijo Longoria. “Salí a disfrutar el partido a pesar de tener la presión de ser la favorita, pero eso lejos de pesarme es una motivación extra”.

Longoria, quien ya había vencido a Vargas en la final de Toronto 2015, buscará un título más en la prueba por equipos. Con ello acumularía nueve oros en Panamericanos y superaría los conseguidos a Espinosa, quien concluyó esta semana su participación en la fosa y se despidió para siempre de las citas continentales.

Los dos oros de la reina del ráquetbol son también significativos para su país porque aunados al de Rodrigo Montoya le dan a su país 25. Con ello, México ha superado la mejor actuación en una justa continental realizada fuera de su país. El logro anterior se remontaba a Mar de Plata en 1995.

“Es motivante que el racquetbol contribuya para seguir haciendo historia, en estos Panamericanos se han ganado medallas que no se tenían contempladas y eso habla del nivel de México en todas las disciplinas”, agregó la competidora.

“Así es como habíamos conceptualizado estos juegos, sin duda es un día importante porque se superó lo máximo que habíamos tenido en una justa de esta naturaleza”, dijo el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra. “Es un logro importante porque los atletas que participaron lo hicieron con todo el coraje por México y creo que no se acaba esto y aún caerán otros oros más”.

Dominante, Longoria ha sido tres veces campeona mundial en la gira profesional y se ha mantenido en lo más alto de la clasificación por nueve temporadas consecutivas.

En un lapso de su carrera logró mantenerse sin derrotas durante 37 torneos consecutivos por más de 150 partidos a lo largo de tres años y medio.

“Se escucha bonito eso de ser histórica y tener los números que tengo. Nunca me imaginé un palmarés así, ya llevo 10 años en la cima de la clasificación y todo sólo hace que me motive más para dejar la vara muy alta para cuando llegue otra campeona que deje a México en lo más alto”, agregó Longoria, quien aún está meditando si hará el intento por llegar a los Panamericanos de Santiago de Chile 2023. “Podrían ser los últimos, no lo sé, quizá podría volver en cuatro años, no sé si me quiero retirar todavía”.

Antes de dedicarse al deporte que le ha dado un palmarés impresionante, Longoria practicó natación, gimnasia y fútbol. Fue incluso animadora de equipos deportivos.