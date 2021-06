Es juarense de brazo firme

Marco Tapia / El Diario

Un llamado que lo acerca al profesionalismo es el que recibió el beisbolista juarense José Ángel Briones, quien se encuentra en Hermosillo, Sonora y en estos momentos está a prueba en la Academia R&R Sports Complex de beisbol, una institución que ha logrado colocar peloteros juveniles con los Naranjeros de Hermosillo, equipo de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Me apasionó mucho, me gustó la pelota de beisbol y desde niño arrastraba los bats, desde ahí me fascinó; desde chico se me dio el beisbol”, relató el beisbolista fronterizo.

Briones, pelotero de 15 años, juega con la Academia Flores de esta frontera. Su primer contacto con el ‘rey de los deportes’ fue a los tres años y sabe que su destino es el diamante, por esa razón aceptó la invitación de la academia sonorense para pulirse física, técnica y personalmente.

“Ellos me vieron, me buscaron y me dieron la oportunidad de ir. Yo no me di cuenta de que me estaban viendo, fue en un partido con los Indios de Villahermosa en el campo Salvárcar”, explicó Briones Portillo.

La invitación a la Academia R&R Sports Complex la recibió desde el año pasado, pero debido a la pandemia su visoría en Sonora tuvo que esperar hasta este momento.

Con el objetivo de llegar al cien por ciento y preparado, Briones acudió con el entrenador de alto rendimiento Francisco Javier Flores, de la Academia Flores, con quien ha entrenado estas últimas semanas.

“Él (José Ángel) lanzaba 76 millas por hora. Ahora, en el tiempo que estuvimos entrenando después de la pandemia, tira 85 millas. Entonces lo veo con posibilidades de quedarse en Sonora”, comentó el entrenador Flores sobre el pelotero de 15 años.

El serpentinero de 1.78 metros de estatura permanecerá en Sonora tres semanas entrenando con la Academia R&R Sports Complex. El principal objetivo del pelotero juarense es aumentar, aún más, su velocidad en lanzamientos: hasta rebasar las 90 millas.

“Primero quiero permanecer ahí (en la academia de Hermosillo), ya después ver las opciones que hay”, dijo Briones antes de partir a Sonora.

José Ángel Briones Portillo

Edad: 15 años

Fecha de Nac.: 6 de octubre de 2005

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez

Estatura: 1.78 m

Peso: 85 kg

Disciplina: Beisbol

Posición: Pitcher

Equipo: Academia Flores

Batea / Lanza: Derecha / Derecha

Tome nota…

La Academia R&R Sports Complex es una institución que ha logrado colocar peloteros juveniles con los Naranjeros de Hermosillo, equipo de la Liga Mexicana del Pacífico y también cuenta con convenios de visores de equipos de Grandes Ligas

