Es fácil contagiarse, aunque nos cuidemos: Gabriel Caballero

Agencia Reforma

El entrenador de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, aseguró que los contagios en Bravos de Juárez no se dieron por falta de precaución, descuido o de mal seguimiento de protocolos de la Liga MX, sino por la facilidad del contagio, lo que seguirá generando brotes.

El timonel además se dijo sorprendido por la cantidad de jugadores que dieron positivo a Covid-19, y no descartó que los brotes van a seguir en los clubes, aunado a que las pruebas rápidas tienen ‘fallas’.

“No pasa por no cuidarse porque puedo asegurarte de que el cuidado ha sido extremo, el riesgo es latente, es fácil contagiarse, van a seguir habiendo brotes aunque nos cuidemos”, señaló Caballero en entrevista a Azteca Deportes.

“Es muy sensible la prueba, por restos o residuos no siempre va a querer decir que esté el virus, pero en la prueba sale positiva, aunque el jugador salga negativo y otra vez sale positivo porque todavía quedan rastros”, explicó el director técnico de Bravos.

La prueba de PCR (siglas en inglés de “reacción en cadena de la polimerasa”) es la más confiable y en la que la Federación Mexicana de Futbol se basa en su control por clubes, sin embargo, Caballero cree que hasta éstas pueden tener un margen de error, por lo que ellos esperan más casos en plantel y staff.

“La única prueba es la que se emite a la federación que es la PCR y si sale positivo, aunque no tenga el virus, sale positivo, aunque quede un brote viral, pero eso no quiere decir que vas a contagiar. Es un problema, yo no soy doctor, pero la gente especializada lo irá investigando”, dijo.

El timonel del conjunto fronterizo se dijo sorprendido por la cantidad de jugadores que dieron positivo, ya que hay por lo menos siete los que dieron positivo.

“Tengo mi pronóstico que cuatro o cinco jugadores cada vez que se hagan una prueba van a salir positivo, porque es muy simple el contagio, por más que te cuides o por más que tengas todas las medidas que se toman se va a estar dando, y de esta manera es como tenemos que volver a la nueva vida normal”, dijo a Unanimo Deportes.

Bravos enfrentará el próximo lunes 27 de julio en el estadio ‘Alfonso Lastras’ al Atlético San Luis. El partido originalmente se llevaría a cabo el jueves 23, pero debido a los siete contagios que aparecieron el juego fue aplazado.