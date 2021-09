Es el sueño más grande: Santiago Muñoz

‘El sueño empieza…’, con esa frase el Newcastle United FC le dio la bienvenida al delantero juarense Santiago Muñoz, que ayer concretó su pase al equipo de la Liga Premier de Inglaterra, al que llega en calidad de préstamo con opción de compra, procedente del Santos de Torreón.

“Newcastle United ha completado la firma del delantero de 19 años, Santiago Muñoz, ¡Bienvenido, Santi!”, señala la publicación del equipo inglés en su cuenta oficial de Twitter.

“La verdad me siento emocionado, me siento muy feliz porque se concretó y es oficial”, declaró ayer Santi a El Diario vía telefónica. “Es el sueño más grande que tengo desde chico, estoy listo y emocionado para pisar allá y vivir otro mundo”.

Desde que llegó al equipo juvenil del Santos en el 2017, la carrera futbolística de Muñoz ha tenido un rápido ascenso y ha pasado por jugar el Mundial Sub-17 de Brasil 2019, ganarse la titularidad con los Guerreros en el Clausura 2021 y ahora llegar al futbol inglés.

Fue en el torneo ‘Alianza de Futbol’, en septiembre de 2017, que Santi fue observado en El Paso por visores del Santos y de ahí surgió la invitación a probar suerte con el equipo de La Laguna.

“La verdad que ni yo me lo creía, en ese tiempo ni mi familia imaginaba lo que podía lograr. En cuatro años no me imaginaban firmando en Europa, se vino todo rapidísimo, todo evolucionó más rápido, pero siempre confié en mí, creo que pasó rápido porque tenía con qué hacerlo”, dijo el delantero fronterizo.

Santi agregó que este nuevo logro no le hace perder el piso, pues su familia siempre le ha inculcado y enseñado a mantener los pies en la tierra.

“A los 19 años no es fácil enfrentar esto, pero tengo muy presente el ser humilde y todos los valores que me enseñaron en la casa”.

–¿Ya imaginaste cómo será tu llegada al Newcastle y en su momento tu primer juego?

“Sí, ya lo imaginé. Es un sueño y quiero disfrutarlo, no todos tienen el privilegio de vivirlo, así es que quiero disfrutar el momento, estar preparado y adaptarme lo más rápido posible”.

Santi es el primer futbolista juarense que llega al futbol europeo, situación que para él es un orgullo.

“Poder representar a mi familia, mi ciudad, ahorita también a todo México, pero me siento muy orgulloso de ser de Juárez… orgulloso de ser el primer juarense que juega en Europa y que eso motive a la gente para que vean que los sueños se pueden cumplir”.

Santi dejó en claro que su relación con el Santos de Torreón terminó de muy buena manera y reconoció que no es fácil salir de un club por el que guarda un gran cariño.

“Al Santos lo llevo en mi corazón”.

–Luego de haber dado este gran paso, ¿cuáles son tus planes?

“Ahora sí que a romperla en Europa, en donde quiera que esté siempre está en mis objetivos dejar en alto mi nombre, de mi familia y de mi ciudad, que se sientan orgullosos de haberme conocido y de creer en mí y de saber que un mexicano puede hacerla en cualquier parte”.

Conózcalo

Nombre: Santiago René Muñoz Robles

Equipo: Santos Laguna

Posición: Delantero

Fecha de nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg