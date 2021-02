Es el peor partido que hemos tenido: Tena

Cortesía

“Es el peor partido que hemos tenido en el torneo”, reconoció Luis Fernando Tena, director técnico de los Bravos, luego de haber sido goleados 4-0 por el Puebla la noche del viernes. Y sin excusas ni pretextos ‘El Flaco’ indicó que en este partido no funcionó nadie, ni de los jugadores ni del cuerpo técnico.

Fue el tercer juego consecutivo como visitante para el FC Juárez, que termina esta racha con un saldo de una victoria y dos derrotas.

“Es obvio que hoy no nos salió nada y es el peor partido que hemos jugado en el torneo cuando veníamos creciendo poco a poco. Hoy creo que nos han puesto en nuestro lugar y tenemos que reflexionar muchas cosas, tanto técnicos como jugadores. Es obvio que hoy no hicimos un buen partido y está claro que ha sido el peor del torneo”, declaró Tena en conferencia de prensa.

El entrenador de la escuadra fronteriza agregó que el marcador habla por sí solo, además de que Puebla hizo un gran partido, con una forma de jugar muy definida desde el torneo anterior, a lo que se suma el hecho de que abrió el marcador apenas a los cinco minutos de iniciado el encuentro, lo que le permitió al equipo de la franja manejar mucho mejor las circunstancias.

“Después tuvimos nosotros algunas oportunidades de gol, pero no tuvimos mucha puntería, su portero además estuvo muy bien y, claro, fuimos cayendo en algún desorden en ese afán por empatar y dejamos espacios que sabemos que es lo que más le conviene y lo que más le acomoda al Puebla”.

La jornada anterior los Bravos no tuvieron actividad porque el partido contra los Tigres fue reprogramado para el 14 de abril. Sin embargo, Luis Fernando Tena no culpa a ese parón de la goleada sufrida antier.

“No podemos echarle la culpa a eso. El arbitraje fue bueno, simplemente Puebla nos superó.

Hoy fallamos en todo, hoy por supuesto fallamos tácticamente, que eso me compete a mí, fallamos técnicamente, fallamos mentalmente, en todo nos superaron. No hicimos un buen partido, eso es obvio, y muchas cosas por corregir, no podemos tener esa inconsistencia de jugar bien dos partidos y luego uno malo y luego uno regular. Tenemos que ser consistentes y en eso tenemos que trabajar mucho”.

Tena recalcó que en este juego no funcionó nadie, ninguno del equipo, ni los técnicos ni los jugadores, por lo que tendrán que reflexionar muy bien qué fue lo que pasó, pues en el partido anterior contra las Chivas tuvieron un buen primer tiempo.

“Nos espera una semana muy dura para todos porque obviamente no vamos a estar del mejor humor, tenemos que analizar muy bien qué es lo que ha pasado y cómo corregirlo inmediatamente. El próximo partido tiene que ser brillante lo que hagamos, lo que veníamos haciendo, ahora mucho mejor. Y está claro que la semana va a ser muy complicada e importante para todos nosotros”.

