Es el jefe…

Atlanta.- La impresionante primera temporada exitosa de Patrick Mahomes le llevó a ganar el premio al Jugador Más Valioso de la NFL.

El mariscal de los Jefes obtuvo un par de galardones en el evento de premiación de la NFL anoche, llevándose los premios de The Associated Press para el Más Valioso de 2018 y el Ofensivo del Año. En su segunda temporada profesional, Mahomes guio a Kansas City a su primer duelo por el título de la Conferencia Americana desde 1993 con algunas de las jugadas más creativas que la Liga haya visto en años.

“Me siento honrado”, indicó el mariscal de 23 años. “Esto es sólo el inicio. Aún tenemos mucho camino por recorrer”.

Mahomes recibió 41 votos de un panel a nivel nacional de miembros de los medios que cubren la Liga con regularidad. El mariscal Drew Brees, de Nueva Orleans, obtuvo los otros nueve.

Con sólo una actuación previa como titular, Mahomes inició la temporada como una especie de curiosidad en Kansas City luego que los Jefes canjearon al veterano Alex Smith para dejar vacante el puesto de mariscal. No pasó mucho tiempo para que el joven disipara las dudas al llevar a los Jefes a su primer juego por el título de la Americana desde la campaña 1993, lanzando para 50 touchdowns, 5 mil 97 yardas y un rating de 113.8, cifra sólo debajo de la de Brees.

La ingenuidad de Mahomes –el chico capaz de lanzar desde todos los ángulos y realizar jugadas dentro y fuera de la bolsa de protección– emocionó por igual a seguidores de los Jefes y aficionados de la Liga en general.

“La jugada nunca está muerta. Él puede hallar nuevas formas de mandarte el balón”, declaró el ala cerrada Travis Kelce.

Mahomes es el sexto mariscal seguido y el 11mo en los últimos 12 años en ganar el premio al Más Valioso. Ningún jugador de Kansas City había recibido el premio desde que los Jefes se unieron a la NFL en 1970.

Momentos antes, el joven marical fue elegido el mejor jugador Ofensivo del Año, venciendo a Brees 30 votos a 16.

El tackle defensivo Aaron Donald, que hoy jugará por los Carneros de Los Angeles en el Super Bowl frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, se adjudicó por segundo año en fila el premio al mejor Jugador Defensivo.

Matt Nagy, en su primera temporada con los Osos, fue nombrado el Coach del Año.

El mariscal de los Potros, Andrew Luck, fue considerado el Regreso del Año después de perderse la temporada 2017 con una lesión de hombro y responder con una sensacional campaña de 2018.