Es el 18 del orbe

El marchista chihuahuense Horacio Nava finalizó en el lugar 18 en los 50 kilómetros caminata en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Doha, Qatar anoche.

En una competencia que resultó ser muy lenta, afectada por el clima caluroso y húmedo de Qatar, ningún marchista tuvo una marca destacable, pues incluso el ganador, el japonés Yusuke Suzuki, finalizó la prueba por arriba de las cuatro horas. Nava llegó a estar en el Top Ten durante los primeros 30 kilómetros, pero no pudo mantener el mismo ritmo y se rezagó un poco en las últimas vueltas al circuito, por lo que finalizó la prueba con cuatro horas, 24 minutos y 16 segundos.

Suzuki tuvo una marca final de cuatro horas, cuatro minutos y 20 segundos.

El chihuahuense de 37 años fue el competidor latinoamericano con mejor registro de la competencia y de hecho el único que finalizó la justa; el también mexicano Isaac Palma, quien es entrenado por el chihuahuense Rubén Arikado, fue descalificado antes del kilómetro 20.

Además, los ecuatorianos Claudio Villanueva y Andrés Chocho no finalizaron la competencia, pues salieron de ella alrededor del kilómetro 35, a pesar de que Villanueva llegó a estar en el segundo lugar.

Nava aminoró su paso cerca del capítulo 35 y prefirió llevar un paso más conservador que le permitiera finalizar y no tener que salir al traicionarle su cuerpo, en lo que es la prueba más larga del atletismo.

Este resultado le permitirá a Horacio acumular puntos de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF por su siglas en inglés, y que próximamente pasará a llamarse “World Athletics”), lo cual le ayudará a clasificar a Tokio 2020, ya que es uno de los criterios para hacerlo, aunque aún hay que esperar lo que diga la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

Fue la séptima participación de Nava Reza en unos campeonatos mundiales, y probablemente la última.

El jueves 3 de octubre entra en acción el segundo chihuahuense, Uziel Muñoz en impulso de bala y el viernes 4 el marchista Julio Salazar en 20 kilómetros caminata.