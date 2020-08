Es cuestión de detalles

Agencias

El jugador internacional mexicano Marco Fabián está a un paso de firmar con los Bravos del FC Juárez, según reportaron ayer diversos medios nacionales, algunos de los cuales dan por hecho el fichaje y desde ya lo catalogan como la contratación bomba del equipo fronterizo para el torneo Guardianes 2020.

Una de las razones por las que las negociaciones entre Bravos y el futbolista nativo de Guadalajara no han sido tan complicadas, es que Fabián de la Mora es dueño de su propia carta y llegaría como jugador libre a la frontera, es decir, el FC Juárez no tendría que desembolsar dinero en una transacción, sino arreglarse directamente con el tapatío en cuanto al salario.

Pero ese aspecto podría ser al mismo tiempo un obstáculo para la llegada de Marco Fabián, pues al saberse un jugador de talla internacional y mediático, podría elevar bastante su salario, además de que viene de jugar con el Al Sadd de Catar, país donde los equipos suelen pagar sueldos muy altos.

El Diario trató de localizar a la directiva fronteriza, pero no respondieron las llamadas.

En ese sentido, esta situación también puede unirse al último capítulo de la ‘novela’ que por ahora protagoniza Diego Rolán, pues al parecer los Bravos no están dispuestos a pagar más por la carta del uruguayo al Deportivo La Coruña, pero sí desembolsarían una buena suma para hacerse de los servicios del delantero tapatío.

“Estamos esperando lo de Rolán, a ver cuánto podemos seguir esperando, porque también a mí me urgen los jugadores. La Coruña está necio, un poco cerrado, pero la verdad ha sido difícil la negociación después de la pandemia”, declaró Caballero a ESPN antes del partido del viernes contra Necaxa.

Hay buen avance

Según el sitio digital de ESPN, la negociación entre Bravos y Marco Fabián tiene casi un 90 por ciento de avance, por lo que el cierre de ésta podría darse en los próximos días. De ser así, eso significaría el regreso del mexicano al futbol de su país, después de cinco años de pisar canchas en diferentes equipos del mundo.

Los Bravos del FC Juárez se convertirían en el tercer equipo de Fabián en el futbol nacional, luego de haber portado las playeras de las Chivas del Guadalajara y de la Máquina del Cruz Azul.

Apenas el viernes pasado, después del triunfo sobre Necaxa, el entrenador de los Bravos, Gabriel Caballero, declaró que le urge tener a más futbolistas, pues no ha tenido plantel completo, “ya sea por lesiones o por las pruebas de Covid que se hacen y hemos estado con el plantel incompleto, pero no me siento inferior a ningún otro equipo”.

Camino de Fabián

Marco Fabián de la Mora debutó con las Chivas en noviembre del 2007. De esa fecha hasta el 2013 defendió los colores rojiblancos y para el Clausura 2014 llegó al Cruz Azul.

Sin embargo, con el equipo celeste jugó solamente una temporada y en el 2015 se vistió de Chiva una vez más. De ahí, se fue al futbol europeo en 2016 y jugó en el futbol de Alemania con el Eintracht Frankfurt.

Fueron cuatro temporadas las que el tapatío estuvo en el futbol germánico, siendo su mejor temporada la 2017-18, cuando formó parte del plantel que ganó el título de la Pokal luego de derrotar en la final al Bayern Munich.

En el 2019 De la Mora llegó a la MLS con el equipo Unión de Filadelfia, pero también estuvo solamente una temporada, con ocho goles en 25 partidos. De ahí se fue al futbol de Qatar, contratado a principio de este año por el Al-Sadd, donde fue dirigido por Xavi Hernández, es jugador del Barcelona y de la selección española, hasta junio pasado, cuando el tapatío anunció su salida del club árabe.

Nombre: Marco Fabián de la Mora

Fecha de nac.: 21 de julio 1989

Lugar de nac.: Guadalajara

Edad: 31 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 64 kg

Equipos:

2007-13, Chivas del Guadalajara

2014, Cruz Azul

2015, Chivas de Guadalajara

2016-19, Eintracht Frankfurt de la Bundesliga

2019, Philadelphia Union de la MLS

2020, Al-Sadd S.C. de Catar

Debut profesional: 10 de noviembre 2007, Chivas vs Jaguares de Chiapas

Con Selección Mexicana:

43 juegos disputados

9 goles

2012 debut

Campeón olímpico en Londres 2012