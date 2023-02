Es Cocca el elegido para el Tri

Ciudad de México.- A lo largo de su carrera como entrenador, Diego Cocca ha construido una reputación como experto en conjurar maldiciones. Ahora, el entrenador argentino tendrá una oportunidad más para probar que es un experto en romper maleficios.

Cocca fue presentado ayer como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial 2026. Procurará guiar al equipo a la ronda de cuartos de final en un Mundial que se le ha negado a la Selección desde México 86.

“Para mí no es cualquier cosa, no sólo por ser el seleccionador sino por serlo de este país que me ha dado muchísimo. Vine como jugador hace más de 20 años y luego me recibió como técnico”, dijo Cocca. “Para mí y mi forma de pensar, el poder ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar”.

Cocca releva a su compatriota Gerardo Martino, quien naufragó en la fase de grupos, algo que no le pasaba a México desde Argentina 78. Previo a eso, el Tri había encontrado su techo en los octavos de final de todos los Mundiales desde Estados Unidos 94 hasta Rusia 2018.

El entrenador de 50 años, quien será el quinto argentino en dirigir al Tri, buscará cambiar esos resultados.

“Creo mucho en el futbolista mexicano y en su talento, pero el talento no es suficiente, hay que darle un montón de herramientas para que explote y mi objetivo es ese, quiero hacerlo explotar”, agregó Cocca. “Quiero un equipo ganador y que enfrente lo que le toque, ¿hasta dónde? No hay techo”.

Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales, dijo que Cocca fue uno de cinco entrenadores entrevistados.

“Estamos convencidos que cualquiera de los cinco técnicos iba a hacer un gran papel, pero tuvimos que tomar una decisión y estamos convencidos que fue buena y vamos a triunfar con Diego al frente”, dijo Ares de Parga. “Creo que a partir de marzo vamos a comenzar a tener logros”.

Los próximos encuentros de México son a finales de marzo ante Bermuda y Jamaica, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Su trayectoria como entrenador comenzó en 2009. Cocca ascendió a Defensa y Justicia a la máxima categoría del futbol argentino por primera vez en su historia en el 2013 y un año más tarde, ya con Racing de Avellaneda, acabó con una sequía de campeonatos de 13 años.

Cocca comenzó a ganarse el respeto como un experto en romper maleficios y vino a México por tercera vez en su carrera para dirigir al Atlas, equipo donde fue jugador, con la complicada misión de conseguir un título que se había negado desde 1941.

El entrenador argentino tuvo éxito en su misión y en el Apertura 2021, 70 años después de su último campeonato, los Zorros volvieron a levantar una copa y no sería la única. Seis meses después se convirtieron en bicampeones, apenas el tercer equipo en México en refrendar su corona desde 1996 cuando comenzaron a jugarse dos torneos por año en México.

La nominación de Cocca al puesto levantó más de una ceja en México. Después de todo los favoritos al cargo eran Miguel Herrera y el uruguayo Guillermo Almada, pero el argentino fue entrevistado la semana pasada y convenció a los dirigentes que era el indicado.

“Sé que quizá hay un ambiente hostil o a la defensiva y que hay cosas por mejorar, pero estoy convencido que cuando este país sienta que la Selección es de todos, difícil que nos paren”, agregó el entrenador. “Es lindo soñar y sueño con ir a un Mundial con la gente contenta y llenando estadios y más que se va a hacer acá… cómo no voy a estar feliz y contento”.

Cocca tiene a favor características que se consideraban necesarias luego del fracaso con el ‘Tata’ Martino: que conozca el medio local y la idiosincrasia de los jugadores mexicanos, que haya ganado algo y que sepa trabajar con jóvenes.

Como jugador, Cocca pasó por Atlas, Veracruz y Querétaro de la Liga local y como entrenador estuvo al frente de Santos, Tijuana, Atlas y un fugaz paso con Tigres, su último club donde apenas dirigió cinco partidos.

Aunque en su bicampeonato con Atlas la base de jugadores referentes eran foráneos, le dio oportunidad a varios jóvenes que se consolidaron bajo su mando, como Edgar Zaldívar, Ozziel Herrera y Christopher Trejo.

“A mí me pareció fundamental que muestra mucha capacidad para administración de capacidades individuales del jugador y las emocionales en beneficio del colectivo, eso es fundamental para sacar adelante a un equipo”, dijo Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales.

“En el análisis que hemos hecho no basta debutar jugadores sino consolidarlos para que triunfen”, agregó.

A diferencia de sus predecesores, Cocca tiene a favor que México no disputará partidos de eliminatoria porque tiene un puesto seguro en el Mundial del 2026 que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

“El talento mexicano, que no es suficiente si no se trabajan otras cosas, fue lo que propuso y su plan de trabajo nos convenció, no queremos un techo, queremos quitarnos eso del quinto partido”, agregó Ares de Parga. “Tenemos que pensar en lo más grande y eso platicamos con Diego”.

Conózcalo

Nombre completo: Diego Martín Cocca

Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1972

Lugar de nacimiento: Campana, Argentina

Edad: 50 años

Estatura: 1.74 m

Trayectoria (entrenador)

C.A.I. (2007-2008)

Godoy Cruz (2008-2009)

Gimnasia y Esgrima La Plata (2010)

Santos Laguna (2011)

Huracán (2011-2012)

Defensa y Justicia (2013-2014)

Racing Club (2014-2015)

Millonarios (2016)

Racing Club (2017)

Club Tijuana (2017-2018)

Rosario Central (2019-2020)

Atlas (2020-2022)

Tigres UANL (2023)

Selección de México (2023-Act.)