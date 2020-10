Es Carrijo un ídolo fronterizo

Armando Vela / El Diario de El Paso

Desde la primera vez que piso el césped del Southwest University Park enfundado en el uniforme de El Paso Locomotive, quedó claro que cinco años del delantero Leandro Carrijo con los Bravos lo convirtieron no solamente en un ídolo de Juárez, sino de ambos lados de la frontera.

Así, aquella noche del 29 de agosto, cuando entró de cambio en los minutos finales del partido contra Real Monarchs SLC, fueron espontáneos la ovación y el reconocimiento que le brindó la afición paseña que en número reducido pudo estar presente en el estadio de los ‘Locos’.

Y aunque tardaron un poco en llegar a su cuenta personal, los dos goles que el brasileño anotó el sábado pasado en los cuartos de final contra FC Tulsa terminaron por sellar ese lazo de unión entre el ídolo y el aficionado.

“La gente creo que me conocía de Juárez, yo creo que me acoplé bien con el equipo, con los jugadores, y ya cuando pudimos ser recibidos por la afición”, dijo ayer el jugador de 35 años de edad. “Entonces yo creo que aparte lo que puedes aportar aun más, puedo aportar más al equipo y me quedo contento, o sea, por tener esta oportunidad y estar acá, creo que es una gran oportunidad para mí en mi carrera y mi familia y yo nada más agradezco el apoyo que la gente me ha dado aquí en la ciudad de El Paso”.

Después del triunfo en tanda penales que colocó a Locomotive en las semifinales de la Conferencia Oeste del Campeonato de la United Soccer League, Carrijo se mostró emocionado hasta las lágrimas mientras abrazaba a sus compañeros, y explicó que fue por una emoción muy grande que sintió al saber que en las tribunas estaba su familia, especialmente su hijo de 10 meses de edad.

“Le dije al entrenador Mark Lowry, ‘acabo de tener un hijo y lo que quiero es jugar y hacer goles para que mi hijo me pueda ver’”.

Para el todavía máximo goleador de los Bravos no fue difícil tomar la decisión de ir a jugar a El Paso cuando la directiva de la máquina le hizo la invitación.

“Pensé en mi familia y en todo lo que está pasando en el mundo, con la pandemia, sin futbol en otros lados, entonces hablaron conmigo, me invitaron y acepté, y sé que en esta frontera hay muy buena afición al futbol”.

Del nivel de la liga, Carrijo dijo que es muy bueno porque hay jugadores que tienen experiencia de haber estado en otros equipos y en otros países, por lo que se juega con una intensidad muy alta.

Este sábado, los ‘Locos’ reciben a New Mexico United en la etapa de semifinales, partido que Carrijo considera que va a ser muy bueno, pero que además debe ser considerado un clásico, pues los dos equipos tienen el mismo tiempo en la USL y la misma voluntad de llegar lejos.

Nombre: Leandro Carrijo Silva

Equipo: El Paso Locomotive FC

Posición: Delantero

Número: 10

Fecha de Nac.: 3 de septiembre de 1985

Lugar de Nac.: Uberaba, Minas Gerais, Brasil

Edad: 35 años

Estatura: 1.87 m

Peso: 84 kg

Números en el 2020 USL

Juegos jugados 10

Juegos titular 4

Minutos jugados 437

Goles 2

Amarillas 1

Rojas 0