Es Cano dueño del podio

El atleta y medallista juarense del ITCJ Jeysson Cano regresó a esta frontera con una presea de plata en salto con garrocha y una de oro en el decatlón tras su participación en el Evento Deportivo Nacional Intertecnológicos 2019, desarrollado en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Han sido cinco ‘intertecs' en los que ha competido el deportista fronterizo y cuenta con un saldo de cinco medallas.

Jeysson Armando logró colgarse por primera vez una medalla de oro en un nacional, pues las otras cuatro preseas que ha obtenido son de plata, tres en salto con garrocha y una en el decatlón, competencia en la que también se adjudicó la presea dorada.

“Físicamente no íbamos de la mejor forma. Sin embargo, estando allá, las mismas ganas y el deseo que trae uno en el corazón de hacer las cosas y la energía que se le imprime a cada salto, cada paso en la pista es lo que lo hace a uno sobresalir”, expresó el atleta del ‘Tec de Juárez’.

La primera medalla que obtuvo en la justa fue en el lanzamiento de jabalina individual, en la que se quedó con el segundo lugar al realizar una marca de 4.00 metros; el primer sitio se lo quedó Tepic con un lanzamiento de 4.10 metros.

En la competencia del decatlón, el deportista de 23 años consiguió sumar 5 mil 353 puntos para subir a lo más alto del podio. Su mejor puntaje lo obtuvo en los 110 metros con obstáculos, pues consiguió 674 al terminar con un tiempo de 16.53 segundos.

“La competencia se estaba poniendo difícil, el primer día (del decatlón) terminé en quinto lugar, entonces tenía que ganar todas las pruebas o la mayoría en el segundo para pelear medallas y pues uno estaba enfocado”, explicó el decatleta.

Participar en dos competencias en un evento de pocos días podría ser complicado, sobre todo si una de las dos consta de una combinación de 10 pruebas y que se desarrolla en dos días, como el decatlón, por lo que el deportista del ITCJ tuvo que dosificar esfuerzos.

“Por una parte sí tenía ganas de guardarme (físicamente), pero también tenía que dejarlo todo en la prueba de garrocha individual para obtener la medalla, pero hemos trabajado para dar lo mejor”, dijo Cano.

El regreso de los equipos representativos al Nacional, de basquetbol femenil después de siete años, y de beisbol varonil después de 23 años, le otorgó un sabor distinto a los atletas en esta edición, de acuerdo con Jeysson.

“Eso hasta a uno lo motiva porque sabe que también los muchachos están dando lo mejor, entonces uno también se pone la camiseta”, externó.

El siguiente año podría ser el último para Cano Aguilar como atleta del ITCJ y el objetivo es regresar al Intertecnológicos para tratar de romper el récord nacional en el decatlón.

El atleta desconoce si en esta ocasión podrá competir en el proceso de Universiada, pues el año anterior no le permitieron participar por falta de papelería que el instituto no le otorgó para su registro a tiempo.

“Yo tengo ese sueño de ir por el récord nacional, no les quiero decir pretextos, pero uno tiene que estar en el trabajo, en la escuela, ayudando en la casa, pero vamos a estar buscando las marcas”, sentenció.