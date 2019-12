Es Bryan subcampeón con Tuzos

El futbolista juarense Bryan González fue subcampeón con los Tuzos de Pachuca del Apertura 2019 de la Liga MX Sub-17, luego de que las Chivas de Guadalajara derrotaran 3-2 en el marcador global a los de la ‘Bella Airosa’ y se quedaran con el trofeo.

Después de conseguir el subcampeonato en el Mundial Sub-17 de Brasil 2019 con la Selección Mexicana el pasado mes de noviembre, González reportó con los Tuzos para encarar la Liguilla del Apertura 2019 de la categoría.

“No me siento mal, el equipo hizo lo que pudo desde un inicio, siempre estuvimos unidos, mantuvimos a ese grupo llamado familia para buscar el trofeo”, externó el mediocampista fronterizo luego de la final.

En el partido de ida, en el estadio Hidalgo, los Tuzos lograron sacar la ventaja 1-0, con gol de Eduardo Mustre, para viajar a Guadalajara al partido de vuelta.

González solamente disputó 13 minutos del juego de ida, debido a una lesión que sufrió a los ocho minutos de acción y tuvo que ser reemplazado.

Sin embargo logró tener acción en el partido de vuelta el pasado sábado en el estadio Akron.

“Tuve un esguince en el tobillo, tuve que estar en rehabilitación dos días y ya jugué el sábado la final de vuelta. Traté de hacer lo que pude, sí sentía la molestia, pero siempre trataba de estar con el equipo”, declaró el futbolista de 16 años.

En la vuelta los de Guadalajara lograron revertir el marcador al ganar 3-1 y de esa manera proclamarse campeones. En este partido Bryan Alonso fue titular, pero solamente disputó 57 minutos al ser sustituido por Almir Lira. El gol de los Tuzos fue anotado por Eugenio Pizzuto, otro seleccionado nacional subcampeón del mundo.

“Creo que fueron distracciones, el primer tiempo no fue de nosotros, estuvimos desconcentrados. En el segundo mejoramos, pero no nos alcanzó”, dijo el fronterizo sobre el partido de vuelta.

Antes de ser seleccionado nacional González solamente había jugado en seis juegos de fase regular, cinco como titular. Luego del Mundial de Brasil 2019 el mediocampista fue titular en todos los juegos de la Liguilla.

Lo que viene para González Olivan es disfrutar de sus vacaciones, posteriormente reportará con el Pachuca y se preparará para las visorías que tendrá en marzo del próximo año en Europa, con los clubes Ajax de Holanda y el SC Heerenveen de Alemania.