Es Brandon Moreno campeón Mosca de la UFC

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Río de Janeiro, Brasil.— Brandon Moreno es el único campeón de peso Mosca del Ultimate Fighting Championship. El mexicano de 29 años volvió esta noche a recetarle otra derrota al brasileño Deiveson Figueiredo, y así se proclamó como el campeón indiscutido de peso Mosca en el UFC 283 que se realizó en Río de Janeiro. PUBLICIDAD Era un pleito entre el campeón y el interino, éste último Moreno (21-6), y un potente golpe definió todo. Ahora, Brandon en esos tres asaltos fue un poco más agresivo y tuvo su premio. Por recomendación médica a final del tercer asalto, Figueiredo ya no salió a pelear, luego de un corte en el pómulo derecho, y así Moreno se llevó el triunfo por nocaut técnico. "¡Viva México!", gritó Moreno en pleno octágono cuando tras proclamarlo como el único monarca de le división. Un golpe de izquierda al ojo derecho de Deiveson (21-3) a mediados del tercer asalto fue lo que hizo que terminara el combate. El brasileño en el descanso entre el tercero y cuarto fue revisado por equipo. Llegó el médico, vio el hematoma y no lo dejó seguir. Fue la cuarta pelea entre ambos peleadores. En la primera en diciembre de 2020 empataron, y en junio de 2021 se llevó el triunfo el tricolor por sumisión. En la tercera pelea ganó el brasileño por decisión unánime, y ahora en la cuarta, Brandon volvió a mandar. CANCHA tiene conocimiento que UFC pretende volver a la CDMX, pues la pandemia los sacó del país, pero se prevé que puedan regresar con una función en la Arena Ciudad de México en el verano, quizá agosto, y Moreno podría encabezar la cartelera. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD