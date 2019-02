Es Amadeo Zazueta más ‘charro’ que nunca

Guadalajara, Jalisco.- Estuvo desde el inicio con los Charros de Jalisco, vivió los altibajos, pero ahora es campeón y jugará la Serie del Caribe 2019.

Amadeo Zazueta, shortstop de la novena jalisciense desde hace cinco años, vivirá el primer Clásico Caribeño de su carrera, con la organización que lo abrigó desde su llegada a la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2014-2015.

“Es lo que me puso más contento, que a parte de ir a una Serie del Caribe, que sea con mi equipo, con los Charros de Jalisco, con quienes los últimos años de mi carrera han sido de consolidación, ha sido el equipo que me dio la oportunidad, me dio todo el tiempo para jugar”, expresó Zazueta, quien ayer cumplió 33 años de edad.

El originario de Culiacán, Sinaloa considera que se encuentra en buen ritmo de competencia, por lo que espera tener un buen desempeño en el torneo internacional que se realizará en Panamá.

“Sabemos del gran nivel de todos los equipos, pero me siento bien, me siento en ritmo, yo creo que terminé jugando en buen nivel, entonces espero seguir con el buen ritmo, bateando y a la defensiva también; espero buenas cosas, buenos resultados”, dijo el ahora jugador de los Sultanes de Monterrey en la LMB.

México compartirá grupo con Venezuela y Cuba, debutando el 4 de febrero a las 18:00 horas ante los venezolanos.

“Para ser campeones hay que ganarle a los mejores, con el que nos tocara teníamos que ir a jugar beisbol, dar buenos partidos, tratar de ganar. No importaba el rival o el grupo que nos tocara, tenemos que ganar para llegar a la final y tenemos que ganarla para ser campeones, es el objetivo que tenemos todos”, sentenció el expelotero de los Toros de Tijuana.

La última vez que un equipo mexicano ganó la Serie del Caribe fue en 2016, cuando los Venados de Mazatlán se proclamaron campeones en Santo Domingo.