Es Alebrijes campeón en el Ascenso

Oaxaca— Alebrijes de Oaxaca ya coquetea con la Primera División.

El conjunto oaxaqueño igualó 2-2 ante Zacatepec en el partido de vuelta de la Final del Apertura 2019, del Ascenso MX y así se coronó campeón tras imponerse 5-3 en el marcador global.

Ya con medio boleto en la bolsa, Alebrijes buscará culminar la obra en el Clausura 2020, cuando se jueguen el resto del pase al Máximo Circuito.

La escuadra que dirige Alejandro Pérez no pasó mayores sobresaltos para dejar en la lona al conjunto cañero, al que no le bastó el apoyo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco para alcanzar la gesta.

Tras el valioso triunfo por 3-1 que consiguió en la ida, Alebrijes fue inteligente a la hora de maniatar al rival. Los de Oaxaca se fueron arriba en el marcador al 12', gracias a un gol de cabeza de Leandro Rodríguez.

Zacatepec no tardó en reaccionar para meterle nervio al encuentro. Bryan Colula desbordó por derecha y sirvió para Rodrigo Prieto, quien apareció para disparar dentro del área y poner el 1-1.

El gol de Prieto silenció al Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, que sufrió cuando el rival se lanzó al frente tras el empate.

El asedio de Zacatepec no paró. Al 66' Miguel Basulto, ex de Chivas, aprovechó un rebote, luego de un tiro de esquina y empujó el balón a las redes para adelantar a la visita.

Ya en el 75', Javier Ledesma amargó toda la felicidad del Zacatepec con un cabezazo potente que valió el 2-2 a favor de Alebrijes y el título del Apertura 2019 para la escuadra del Ascenso BBVA.