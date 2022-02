Erin Jackson, primera afroamericana en ganar oro olímpico en patinaje de velocidad

The New York Times The New York Times The New York Times

Beijing.- Erin Jackson puso fin a una sequía de medallas de patinaje de velocidad en Estados Unidos al obtener el primer lugar en la carrera femenina de 500 metros este domingo, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en ganar una medalla en este deporte. También es la primera medalla para un patinador de velocidad estadounidense en Beijing y la primera medalla de patinaje de velocidad individual ganada por un estadounidense desde los Juegos de Vancouver de 2010. “Creo que me desmayé”, dijo su compañera de equipo Brittany Bowe, quien también compitió en la carrera. “Grité tan fuerte que casi me desmayo”. Jackson, de 29 años, fue la patinadora de 500 metros dominante en el mundo este año, ganó cuatro de las ocho carreras disputadas en los eventos de la Copa del Mundo y ganó una medalla en otras dos. Su tiempo, 37.04 segundos, fue el tercero más rápido de 500 metros patinado en un óvalo al nivel del mar. Poco después de su victoria, Jackson abrazó a su entrenador, Ryan Shimabukuro. “Dije lo mismo que le dije a Joey Cheek en 2006”, dijo Shimabukuro. "Eres un campeón olímpico". El oro de Jackson en Beijing llegó poco más de cuatro años después de que hiciera la transición al patinaje de velocidad desde el patinaje en línea. Se clasificó para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 después de solo cuatro meses de entrenamiento, terminando en el puesto 24 en los 500 metros allí. Si bien se siente mucho más cómoda sobre el hielo que en 2018, Jackson todavía es relativamente nueva en el deporte. “Todavía tengo un poco de miedo cuando se trata de patinar sobre hielo”, dijo en diciembre. “No tengo mucha confianza en mí mismo y en las cuchillas, el hielo y definitivamente en las personas que me rodean”. Pero cualquier incomodidad queda enmascarada por su velocidad explosiva. Los 500 metros es la carrera más corta del patinaje de velocidad: solo una recta y luego una vuelta alrededor del óvalo. Jackson es una buena para empezar, pero es excelente para mantener su velocidad durante la vuelta. Tuvo la segunda apertura más rápida y la vuelta más rápida para ganar su medalla. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar