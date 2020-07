Equipos decidirán si se jugará el Estatal 2020

Archivo / El Diario

Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal de Beisbol (LEB), reiteró ayer que “primero es la salud, el beisbol puede esperar”, ante las cancelaciones que se han presentado en estos días de diferentes ligas de beisbol en varios niveles y ciudades, incluida la Liga Mexicana y las Ligas Menores en los Estados Unidos, situación que podría ser como un presagio de lo que sucederá con el Campeonato Estatal.

“Dependemos mucho de la semaforización del Sector Salud y del Gobierno del Estado”, agregó Fierro, e hizo énfasis en que para ellos la salud es lo primero.

Incluso cuando reciban autorización para llevar a cabo el campeonato estatal, el directivo dijo que primero convocarían a una asamblea extraordinaria en la que todos los equipos involucrados decidirían si quieren jugar o no con las medidas sanitarias que exigen las autoridades.

Apenas el sábado anterior el consejo directivo de la LEB y los jurisdiccionales de las 10 zonas determinaron que esperarán a que el semáforo cambie a amarillo para convocar a asamblea y definir el futuro del Campeonato Estatal de Primera Fuerza Federico ‘Champion’ Flores 2020.

“Para la liga estatal primero es la salud”, reiteró ayer Fierro. “Nosotros seguimos las indicaciones, si dan autorización bien, si no, pues ni hablar, no hay estatal. Si otras ligas han optado por cancelar, igualmente haríamos lo mismo, pero ahorita no puedo decir si sí o no porque nada más seguimos indicaciones”.

Fierro no negó que entre la gente del beisbol estatal ya hay muchos que están desesperados por jugar, incluso ligas infantiles, que piden los dejen realizar sus torneos con medidas preventivas, pero la misma Federación Mexicana de Beisbol los ha invitado a que tomen las medidas de acuerdo a lo que indica el sector salud.

“Pero ellos dicen que una de las mejores opciones es no jugar”, señaló el presidente de la LEB. “Aún con autorización se analizaría la situación y si no es prudente jugar, pues será mejor esperar hasta el año 2021”.