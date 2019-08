Equipos de UTEP honrarán a víctimas de tragedia

El Paso, Texas.- Después de la tragedia ocurrida en El Paso, Texas el 3 de agosto, oficiales del Departamento Atlético de UTEP anunciaron la campaña #ElPasoStrong, que se llevará a cabo durante dos meses y abarcará eventos de futbol americano, basquetbol varonil, soccer y voleibol que se lleven a cabo en casa.

“Cualquier persona que haya pasado aunque sea un poco tiempo en nuestra gran comunidad se ha sentido arropada por la calidez, cariño y hospitalidad de los paseños”, comentó Jim Senter, director del Departamento Atlético.

“Los eventos ocurridos el 3 de agosto nos han dejado impactados, sin embargo, eso no ha socavado nuestro espíritu. Nuestro objetivo no sólo es rendirle un homenaje a las víctimas de esa violencia sin sentido, sino celebrar todas las cosas que han hecho que El Paso sea tan maravilloso –incluyendo los esfuerzos que realizó el personal de emergencia y otros héroes ante esa tremenda tragedia”.

La campaña #ElPasoStrong iniciará con el partido inaugural del equipo de soccer contra Wyoming el 22 de agosto en el Campo Universitario a las 7 p.m. y continuará con el primer partido de la temporada de futbol americano en contra de Houston Baptist el 31 de agosto en el Sun Bowl, que se llevará a cabo a las 6 p.m., y el partido inaugural de la temporada de voleibol contra Coppin State el 6 de septiembre en el Memorial Gym a las 10 a.m.

Además, el equipo de basquetbol varonil de los Mineros se enfrentará a Texas Tech, el subcampeón del 2019, en un partido de exhibición que se efectuará en el Don Haskins Center el 12 de octubre a las 7 p.m.; todas las ganancias serán donadas a una organización no lucrativa local para apoyar a las víctimas de la tragedia ocurrida el 3 de agosto.

El equipo de futbol americano de UTEP usará calcomanías de #ElPasoStrong en sus cascos durante la temporada del 2019, a partir del enfrentamiento con Houston Baptist el 31 de agosto.

El partido contra Houton Baptist incluirá un homenaje a las víctimas y héroes de la tragedia del 3 de agosto, así como también una celebración al medio tiempo de “Everything El Paso”, incluyendo las actuaciones de la banda de UTEP y los equipos de porristas, así como también otras actuaciones especiales.