'Envidio ese orgullo de ganar de Messi', dice Scaloni

Doha.- Lionel Messi luce inquebrantable emocionalmente en este Mundial. Tira con frialdad los penales e inventa pases casi imposibles. El capitán de Argentina parece tener algo de Diego Maradona en esta Copa del Mundo, pero eso no sorprende al interior del equipo.





"Creo que siempre fue así, es nuestro capitán y líder, el que nos impulsa, motiva, el que tiene ese plus cuando entramos al campo de juego sabemos que lo tenemos y nos motiva y ayuda a saber que siempre podemos dar un poco más, encantados de que sea nuestro capitán y con el apoyo de todos, con el grupo, no sólo de jugadores, el entorno, tratamos de tirar todos para el mismo lado y seguir cumpliendo sueños, poder hacerlo con él al lado", dijo el zaguero Nicolás Tagliafico previo a la Semifinal contra Croacia.





El técnico Lionel Scaloni habló en el mismo tenor del 10 de la Albiceleste, quien pese a fallar un penal ante Polonia, tuvo la estatura para responsabilizarse en un par de ejecuciones contra los Países Bajos.





"De Leo no me sorprende porque lo conozco y siempre fue así, no es mérito de este cuerpo técnico, es mérito de él, igual, es un ganador y tiene un orgullo de ganar y seguir a la pelota que envidio, así que nada, estamos contentos", comentó el estratega.





'Dibu' lo hace ver 'easy'

Nicolás Tagliafico agradeció el que Argentina tenga a un portero tan seguro para atajar penales como lo es Emiliano Martínez.





"En los penales obviamente tenemos mucha confianza en 'Dibu', ninguno está tranquilo, por más que tengamos un buen arquero, esa tranquilidad no existe, se pueden practicar y trabajar los penales, pero dentro de un campo juego con tanta gente y emociones no es lo mismo", comentó.