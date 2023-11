Entronizarán a Cecilia Villar al Salón de la Fama del Deportista Juarense

A unos días de pasar a la inmortalidad, la ex saltadora de garrocha, Cecilia Villar, brinca de felicidad por formar parte de la Generación 2023 conformada por seis nuevos miembros que serán entronizados este lunes en el Salón de la Fama del Deportista Juarense.

“Bien contenta, la verdad brinco de felicidad, el hecho de que se quede inmortalizada toda mi carrera deportiva, toda mi trayectoria pues estoy muy muy contenta, vinieron tíos de Tijuana, mis papás y mis hijos, mi esposo que me acompañan, para mí es una emoción muy grande que tengo ahorita”, dijo la ex atleta de la UACJ.

-¿A quién le dedicas este logro?

“En especial a mis papás que desde chiquita han sido mi motor, mi apoyo, mi mamá y mi papá que siempre fueron incondicionales en todo lo que he hecho, y sobre todo en el deporte, que ellos me apoyaron siempre al cien por ciento, y pues a mis hermanos”.

En 15 años de carrera deportiva, Ceci vivió miles de experiencias en los entrenamientos y en las competencias que la formaron como persona.

“El deporte me ha dado todo. Lo más grande que hice fue ganar una medalla para México en el 2014 en un evento internacional (Nacac) en Canadá, ser la mejor de México por muchos años en salto con garrocha, experiencias inolvidables y el deporte ha sido lo mejor que me ha dado la vida”.

Ceci señaló que su papá siempre les inculcó el deporte, incluso cuando tenía seis años ella jugó futbol americano, además de jugar voleibol y basquetbol, pues por su estatura los entrenadores la querían en todos los deportes.

“Pero una vez me observó un subdirector aquí de deportes, Elbert Pratt, y me dijo ‘tú tienes todo para salto con garrocha’, y yo qué es eso, ni sabía, y él fue el que me empezó a buscar. Yo no quería, me rogó seis meses hasta mi papá vino a hablar, porque él quería hablar con mis papás, no que sí, es que ella tiene todo el perfil para esta disciplina, va a ser muy buena, va a ser algo grande y pues fue muy atinado. Entonces él fue el que me vio, porque tenía muy buen ojo para la visoría, y me jaló para esa disciplina”.

-¿Qué ha sido en tu carrera la UACJ para ti?

“Ha sido todo, gracias a ellos yo entrenaba aquí en su estadio, el material de garrochas todo era de ellos, si no hubiera sido por la UACJ pues hubiera sido bien difícil iniciar esta prueba, la universidad me ha dado tanto en lo deportivo, en lo profesional porque ahí me formé como licenciada en turismo, ahorita estoy en una maestría en actividad física para la salud y laboralmente también, de hecho en septiembre cumplí 15 años, entonces imagínate, toda mi vida desde mis 15 años UACJ, UACJ, son los que me han dado todo, entonces pues ya sabrás muy orgullosa y muy contenta de ser parte de la UACJ”.