Entronizan primera generación del Salón de la Fama del Ajedrez de América

Con la develación de las placas de 28 jugadores, partidos, clubes y momentos que desde ahora han quedado en la inmortalidad, ayer fue inaugurado en esta ciudad el Salón de la Fama del Ajedrez de América.

Gustavo Maass, presidente de este recinto, dijo sentirse cómodo y agradecido de poder estar en esta frontera y que sea desde ahora la sede del Salón de la Fama de dicho deporte, que albergará a los ajedrecistas más destacados del continente americano.

“¿Por qué en Ciudad Juárez?, porque es una ciudad grande y bella que nos ha dado mucho, pero necesita recibir mucho más”, declaró Maass durante la ceremonia inaugural.

“El ajedrez está creciendo mucho, sin distinción de raza: lo jugamos todos y lo debemos de practicar todos porque es un deporte”, agregó Maass.

Como un mensaje a la autoridades deportivas de los tres niveles de Gobierno, Maass señaló que no sólo existen el futbol, el basquetbol y otros populares; también está el ajedrez, que es una excelente herramienta de apoyo, una necesidad en nuestra sociedad.

Maass recordó que su hermano Jorge Arturo, arquitecto, remodeló la “Casa Maass”, ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, a dos cuadras del Monumento a Juárez. Cuando supo que él estaba con el proyecto del Salón de la Fama le preguntó dónde iba a estar.

“Le dije que estaba tocando puertas, que algunos sí me escuchaban y otros no, entonces mi hermano me dijo que lo hiciera aquí, en la ‘Casa Maass’, un lugar con mucha historia y que ha sido remodelado”, dijo Gustavo Maass.

Jesús Pacheco, delegado en esta ciudad del Instituto Chihuahuense del Deporte, hizo la inauguración oficial de este recinto en representación del Gobierno del estado.

Al término de la ceremonia inaugural dio inicio el “I Torneo Internacional Salón de la Fama del Ajedrez de América”, que concluye este domingo.

Entre los entronizados, destacan quienes han sido llamados “Los 15 más grandes de América”, elegidos por un panel especializado después de una revisión a los últimos 150 años de este deporte. Ellos son William Steinitz, Paul Charles Morphy, Harry Nelson Pillsbury, Frank James Marshall, Samuel Herman Reshesvky, Reuben Fine y Robert James Fischer, todos ellos de Estado Unidos.

También se encuentran José Raúl Capablanca y Guillermo García, de Cuba; Miguel Najdorf y Óscar Roberto Panno, de Argentina; Henrique Costa Mecking y Jamie Sunye Neto, de Brasil; Esteban Cana, de Perú; y Carlos Torre Repetto, de México.