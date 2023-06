Entrenadora dorada

Milagros Martínez, ahora entrenadora de las Amazonas de la UANL, fue reconocida como la Mejor Entrenadora de la temporada 2022-23 de la Liga MX Femenil, por el trabajo que hizo con las Bravas de Juárez en los dos últimos torneos.

La directora técnica española, de 38 años de edad, sacó a las Bravas de los últimos lugares de la tabla general en los que siempre terminaron en todos sus torneos anteriores y logró meterlas por primera vez en la historia a la liguilla en el Clausura 2023.

En el Apertura 2022, la escuadra juarense terminó en el lugar 11 con 22 puntos, a tres puntos de Cruz Azul, que fue el último invitado a la Fase Final. Además, los 22 puntos que sumaron significaron una cifra récord para las Bravas en un torneo.

Con un poco más de conocimiento de la liga mexicana y de sus jugadoras, en el Clausura 2023 Mila y las Bravas sumaron 28 unidades, una vez más una cifra récord, y terminaron en el sexto lugar general, lo que les permitió meterse a la liguilla, instancia en la que fueron eliminadas por las Águilas del América, equipo que a la postre conquistó el campeonato.

Mila le ganó el premio de ‘Mejor Entrenador’ a Ángel Villacampa, que por segundo torneo consecutivo llevó al América a la final, pero en el Clausura 2023 sí logró ganarlo.

“Cuando ya solo llegamos dos al final, pues sabes que la probabilidad aumenta un poquito, pero sí que es verdad que Ángel hizo muy buen año con América, creo que era también merecedor de este premio y, nada, yo muy feliz, la verdad de recibirlo. También me da fuerzas para seguir continuando en esta lucha y en este trabajo tan complicado que es el de DT y, bueno, muy feliz la verdad que sí”, declaró Mila durante la gala de premiación.

“Lo dije en el escenario, creo que esto también forma parte de ellos (FC Juárez), trabajamos muchísimo, fue un año muy intenso, muy divertido también, la verdad que fue un trabajo espectacular de todo el mundo, desde la dueña, directivos, staff y jugadoras y, bueno, con el apoyo de la afición la verdad es que llegamos a hacer cosas increíbles y esos 12 mil aficionados ahí en Juárez en la ida de la liguilla pues es algo súper súper bonito que no se me olvida fácil”, concluyó la ex entrenadora de las Bravas.