Entrenador de mariscales presenta una cara familiar para Rodgers

Green Bay, Wisconsin.- Cuando el mariscal de los Empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, comience a prepararse para su temporada 15, estará trabajando con un nuevo entrenador y coordinador ofensivo.

Además, por primera vez en su carrera, estará al frente de una nueva ofensiva.

Al menos habrá una constante para el mariscal de 35 años: el regreso de Luke Getsy como entrenador de mariscales.

Un entrenador de control de calidad en el 2014 y 2015 y entrenador de receptores en el 2016 y 2017, Getsy pasó la última temporada como coordinador ofensivo y entrenador de receptores en Mississippi State. Su presencia seguramente deberá hacer más llevaderos los ajustes para el dos veces MVP.

“Uno se tiene que ganar la confianza de la gente, demostrarles cuánto realmente te importa antes de que a ellos les importe tu bienestar”, según dijo Getsy ayer luego que el equipo presentara al personal del nuevo entrenador Matt LaFleur.

“Pienso que esa fase probablemente sucederá de una manera más rápida, naturalmente hablando, haber estado aquí por cuatro años y crear una relación con los jugadores. Esa parte hace que la transición sea más fácil.

“Instalar a una nueva ofensiva, con nuevos principios y todo eso, tenemos mucho trabajo por hacer. Vamos a depender de esa relación y de la confianza mutua, del respeto que tengamos los unos con los otros, pero tenemos mucho trabajo que hacer para que él pueda compenetrarse con la ofensiva en su totalidad y pueda todo funcionar a un alto nivel”.

LaFleur dijo que la historia de Getsy con el equipo fue otra de las razones por la que fue contratado.

“Ciertamente, vamos a encontrar al mejor entrenador de mariscales que hay”, dijo LaFleur. “Algunas de las cosas que realmente me gustaron de Luke fue el hecho de que jugó como mariscal en la universidad. Me puse en contacto no sólo con Aaron, sino con un par de otros jugadores para saber qué pensaban de él, sólo para saber qué les parecía como entrenador, y todos le dieron el visto bueno”.

La introducción de Rodgers en la nueva ofensiva no podrá empezar hasta el comienzo del programa de temporada baja, el próximo 1 de abril.