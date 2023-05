El boxeador juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores, invicto en 25 peleas en el terreno profesional, se encuentra ubicado ya entre los peleadores clasificados en los rankings de los principales organismos de boxeo a nivel internacional, según dio a conocer la empresa que lo respalda, Promociones del Pueblo.

Flores sumó recientemente un segundo triunfo en los Estados Unidos que lo impulsó a estar entre los mejores 30 de la Organización Internacional de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, lo que incrementa las posibilidades de que un periodo de tiempo más corto pueda llegar a ser retador de un título del mundo.

El púgil fronterizo de 26 años de edad presenta una hoja de servicio con 24 peleas ganadas, 13 por la vía del nocaut, y un empate.

A principios de abril, Bryan derrotó de manera dramática por decisión dividida Shinard ‘Showtime’ Bunch, luego de recuperarse de una caía en el primer asalto.

En el 2021, Flores le ganó por nocaut en el primer round a Tyrone ‘Hands of Stone’ Luckey , victoria que se suma a las conseguidas sobre el japonés Hirotsugu Yamamoto, los venezolanos Otto Gámez y José Luis Marcano, el argentino Néstor Maidana, el chileno Ramón Macareña y el colombiano Plácido Ramírez.

Bryan ha mostrado un fuerte poder de puños al ganar por la vía rápida siete de sus últimos 10 combates.

Recientemente ‘El Niño Maravilla’ mostró su agradecimiento con la afición juarense por el apoyo que siempre le ha dado y manifestó que la única manera de responder será con un título del mundo.

“Me motiva como me ha recibido la gente después de mi última pelea, el cariño y el apoyo que siempre me han mostrado y eso me compromete más con todos ellos, la única forma que tengo de pagarles todo eso es regalándoles el título del mundo y creo que estoy más cerca que nunca, tal vez a finales de este año pueda ir en busca de la corona, tengo un gran equipo dentro y fuera del ring y vamos a lograrlo”, declaró Bryan Flores.