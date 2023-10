Entre los grandes

Cada minuto que han dedicado a los entrenamientos durante varios años ha valido la pena para los juarenses Gael Marentes y Paulina Beltrán, no solamente por las medallas de oro que ganaron hace unas semanas en Veracruz, sino principalmente por haber recibido su primer llamado a la Selección Nacional Mexicana de Taekwondo en la categoría Cadetes.

Paulina, de 14 años, y Gael de 13, llegarán hoy a Tijuana, Baja California, donde estarán concentrados, llevarán a cabo entrenamientos y el sábado competirán en un torneo trinacional entre México, Estados Unidos y Costa Rica. Un día después, regresarán a esta frontera.

“Me siento muy feliz, es un sueño que tengo desde que entré al taekwondo, es por lo que he estado trabajando, por eso nunca pares de luchar por tus sueños, me siento muy feliz al respecto; a seguir trabajando y no rendirse nunca”, comentó Gael, quien tiene seis años en la práctica de esta disciplina.

El atleta juarense añadió que para esta concentración se siente muy seguro de sí mismo por todo lo que ha trabajado y luchado, y ahora una vez más deberá hacer dietas para dar el peso.

“El año pasado no gané ni una medalla nacional, gané varias medallas nacionales en G3, pero nacional como tal no, hasta este año en febrero gané mi primera medalla nacional, fue un bronce. Luego pasaron los Nacionales Conade y ahí fue mi primer oro nacional y ahora este último que fue mi bicampeonato nacional”, dijo Marentes.

–Cuando sufres derrotas, ¿cómo te levantas?

“Me motivo yo solo viendo un futuro por delante, sabiendo que no es la última competencia y no va a ser la última vez que me pase y sabiendo que quedan muchas oportunidades más”, respondió Gael.

Por su parte, Paulina dijo estar muy emocionada y contenta al ver que todo lo que ha entrenado empieza a dar resultados.

–¿Cómo te enteraste de la convocatoria y qué sentiste?

“Me enteré porque la subieron a Facebook y me sentí muy emocionada y nerviosa a la vez también”.

–¿Cuánto tiempo tienes en este deporte?

“Lo practico desde hace seis o siete años, o sea, llevo la mitad de mi vida haciendo taekwondo. Me metí por mi hermano, él estaba en taekwondo, yo lo veía de lejos y me gustó”, compartió Paulina, que al mismo tiempo aconseja a sus compañeros que no se rindan y le echen muchas ganas porque los sueños sí se cumplen.

La atleta fronteriza confiesa que se siente muy feliz, emocionada y al mismo tiempo nerviosa, pero espera aprender mucho, convivir con el resto de los seleccionados y ganar el sábado.

Conózcalos

Nombre: Gael Marentes Trujillo

Fecha de nac.: 8 de mayo de 2010

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.73 m

División: -53 kg

Nombre: Paulina Beltrán Gallegos

Fecha de nac.: 27 de junio de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.56 m

División: -41 kg