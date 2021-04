Entre beis y escuela

Marco Tapia / El Diario / De izq. a der., Reyes Ayala, preparador físico; Roberto Osollo, lanzador; Eduardo Aguirre, receptor; Alejandro Aspeitia, batboy; Kevin Robles, cuadro y fielder; Luis Arturo Olivas, jardinero; Luis Ángel Peña, jardinero; Edgar Coronel, lanzador, y Andrés Rivas, cuadro y fielder

Antes de que los primeros rayos del Sol se reflejen en las calles de la ciudad, un grupo de beisbolistas sale de sus casas directo al campo de entrenamiento para iniciar a las 6:00 de la mañana las prácticas diarias con equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Es así como empieza el día para estos peloteros, en una rutina que combinan con las clases, las tareas, el gimnasio, asuntos personales, y ocho de ellos con una segunda sesión de entrenamientos por la tarde como parte de la preselección de los Indios de Juárez que jugará en el Campeonato Estatal 2021.

Luis Olivas, Kevin Robles, Andrés Rivas, Edgar Coronel, Kevin García, Ángel Peña, Roberto Osollo y Eduardo Aguirre son los ocho jugadores que la UACJ aporta a esta preselección de los Indios. A ellos se suman el batboy Alejandro Aspeitia y el coach Reyes Ayala, para sumar un total de 10 elementos universitarios en la novena juarense.

“Tenemos que ir a entrenar temprano y ya toda la tarde echarle las ganas también a la escuela para poder ir a los torneos y todo, así que es llevar a la par la escuela y el equipo”, comenta Andrés Rivas, jugador de cuadro y fielder y alumno de sexto semestre de la licenciatura en Administración de Empresas.

Con él coincide el lanzador Edgar Coronel, futuro ingeniero en Sistemas Automotrices, al señalar que “esta semana si ha estado muy ajetreada porque también pues voy al gimnasio. En la escuela entrenamos a las seis de la mañana, que también hacemos gimnasio allá una hora, yo voy al gimnasio como después de las 2:00 o después de las 8:00 y pues aquí los entrenamientos que son a las cinco y media”.

Para los ocho peloteros, así como para Aspeitia y Ayala, es un orgullo haber sido considerados para la preselección, incluso el batboy y Kevin García ya tienen experiencia en el Estatal.

“Es un sentimiento bonito representar a tu ciudad y más a este nivel. Toda la gente te apoya, todos los jugadores, es un sentimiento bonito porque representas a tu ciudad”, dice García, quien juega como parador en corto y jardinero y se encuentra en el primer semestre de entrenamiento deportivo.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en el 2019 también como batboy. Y tenerlos ahí para mí siempre ha sido un sueño. Ver a Oscar Sigala, a César Cano, a muchos jugadores que yo admiraba desde las gradas, tenerlos ahí enseguida es algo espectacular”, comenta Aspeitia, de 19 años de edad y estudiante de cuarto semestre en la licenciatura en Enfermería.

Para Kevin Robles, que juega este deporte desde los tres años de edad, “es un logro que me tiene muy feliz porque he trabajado mucho para poder llegar hasta aquí y me siento muy emocionado”.

“Siento que es el trabajo fundamental, es como la introducción al beisbol, así le llamo yo, donde pues a fin cuentas es un poco de carga hacia todo el equipo, pero igual cualquier posición es complementaria”, dice el zurdo Roberto Osollo en relación con la labor de un serpentinero en el diamante, y agrega que su fortaleza es ser muy cauteloso y muy dominante.

Luis Ángel Peña, jardinero central de 21 años de edad, considera que el beisbol es para él como una religión, pues es un deporte que lleva en la sangre debido a que toda su familia lo ha jugado.

“Juego beisbol desde los cinco años, tengo 11 sobrinos que la mayoría juega beis, tengo un hermano que jugó en la Liga Norte de Sonora, mi papá jugó profesional con los Cafetaleros de Córdoba. El que no juega beisbol ahí pues no es aceptado en la familia como quien dice (ríe)”.

De los ocho jugadores, solamente Luis Olivas no es nacido en esta frontera, Luis Olivas, oriundo de Delicias, ya ha sido seleccionado Sub-18 y como pitcher estuvo en la Academia González, pero al no darse la firma decidió regresar al bateo, que es su fuerte.

“Estoy muy orgulloso de estar representando al lugar de donde vengo y pues estoy agradecido con toda mi familia y con los entrenadores que me han apoyado”, mencionó Olivas.

El catcher o receptor “es una pieza importante porque todos los jugadores van a la par del receptor, sean señas, sean jugadas, en todo… es una cabeza más que nada”, dice Eduardo Aguirre, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Civil. “Me gusta que hay mucha movilidad, siempre estás en el juego, tienes que tomar muchas decisiones importantes del juego”, agrega el jugador de 19 años.

“Su deporte es mucha reacción, mucho pensamiento, entonces casi casi como ser adivino, anticiparse, porque la pelota corre muy rápido o el lanzamiento, entonces necesitan estar físicamente bien”, dice Reyes Ayala, encargado de poner en forma a los jugadores.

“Es el resultado de su trabajo, es algo que ellos se ganaron en el campo y para ganárselo en el campo tuvieron que trabajar previamente. Son chavos muy disciplinados, son chavos muy entregados, que tienen bien definido su objetivo”, dijo por su parte Carlos Lozoya, manager de los Indios de la UACJ.

Nombre: Kevin Robles

Equipo: UACJ

Posición: Cuadro y fielder

Fecha de Nac.: 10 de septiembre de 1998

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 22 años

Estatura: 1.75 m

Peso: 74 kg

Carrera: Lic. Admon. Emp.

Semestre: Octavo

Nombre: Andrés Rivas

Equipo: UACJ

Posición: Cuadro y fielder

Fecha de Nac.: 12 de enero de 2000

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 21 años

Estatura: 1.74 m

Peso: 74 kg

Carrera: Lic. Admon. Emp.

Semestre: Sexto

Nombre: Roberto Osollo

Equipo: UACJ

Posición: Pitcher

Fecha de Nac.: 27 de agosto de 2001

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.75 m

Peso: 72 kg

Carrera: Lic. en Química

Semestre: Cuarto

Nombre: Luis Ángel Peña Salas

Equipo: UACJ

Posición: Jardinero Central

Fecha de Nac.: 2 de agosto de 1999

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 21 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 64 kg

Carrera: Lic. Entrenamiento Dep.

Semestre: Quinto

Nombre: Luis Arturo Olivas Rivera

Equipo: UACJ

Posición: Fielder

Fecha de Nac.: 9 de noviembre de 2000

Lugar de Nac.: Delicias

Edad: 20 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 80 kg

Carrera: Lic. en Odontología

Semestre: Cuarto

Nombre: Eduardo Aguirre

Equipo: UACJ

Posición: Receptor

Fecha de Nac.: 28 de agosto de 2001

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 72 kg

Carrera: Ingeniería Civil

Semestre: Tercero

Nombre: Edgar Coronel

Equipo: UACJ

Posición: Pitcher

Fecha de Nac.: 8 de agosto de 2000

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.78

Peso: 76 kg

Carrera: Ing. Sist. Automotrices

Semestre: Quinto

Nombre: Kevin García Sotelo

Equipo: UACJ

Posición: Shortstop, fielder

Fecha de Nac.: 8 de enero de 2001

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 82 kg

Carrera: Lic. Entrenamiento Dep.

Semestre: Primero

Nombre: Alejandro Aspeitia

Equipo: UACJ

Posición: Batboy

Fecha de Nac.: 29 de mayo de 2001

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 105 kg

Carrera: Lic. en Enfermería

Semestre: Cuarto

Nombre: Reyes Ayala

Equipo: UACJ

Posición: Coach

Fecha de Nac.: 6 de enero de 1969

Lugar de Nac.: Distrito Federal

Edad: 52 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 105 kg