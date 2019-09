Entran Indios UACJ en acción

El equipo varonil de basquetbol de la UACJ se prepara para encarar dos competencias que se desarrollarán este mes; la primera será el torneo Gran Ocho Algodonero a disputarse hoy en Guadalupe, Distrito Bravos y la segunda, el Torneo de Aniversario del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes, a desarrollarse el 24 y 25 del mes en curso.

“Con esto ya me voy a acercar a la realidad para saber qué es en lo que necesitamos trabajar para cuando vengan las competencias oficiales”, dijo el entrenador del equipo, Ángel ‘Pompis’ González.

El Gran Ocho Algodonero será un torneo en el que competirán siete equipos y que se desarrollará en un solo día, pues comenzará hoy en punto de las 13:00 horas y terminará a las 20:00 horas.

En el Torneo de Aniversario del ITSNCG, los Indios de la UACJ se enfrentarán a los Dorados UACH, Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc y al anfitrión Tecnológico de Nuevo Casas Grandes, en un cuadrangular.

“Aquí sabré en qué nivel estamos en referencia con la UACH. Además de observar a los jugadores, es un equipo nuevo para mí, conozco a algunos, pero no los he dirigido todavía”, dijo el mandamás de la tribu universitaria.

Ésta es la tercera etapa del ‘Pompis’ González como entrenador del equipo varonil de baloncesto de la máxima casa de estudios; la primera ocasión en la que lo dirigió fue de 1987 a 1989 y la segunda de 1991 a 1994.

“Primero que nada disfrutando, después de mucho tiempo regresar a mi alma máter, estoy contento, pero a la vez ocupado porque me tocó en vacaciones mi nombramiento y no tuve plantel completo en tres semanas”, externó el entrenador.

Respecto a los tryouts que se realizaron hace algunas semanas, González explicó que debido a problemas externos se interrumpieron las visorías para incorporar nuevos elementos, pero espera que pronto se reanuden para agregar basquetbolistas a su roster.

“Vamos a tener paciencia para verlos mejor e incorporar a algunos. En total fueron 24 jugadores, no invité a ninguno porque solamente los vi en tres prácticas”, mencionó.

Ambos torneos servirán como preparación para los torneos oficiales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Condde), que inicia con la Universiada Estatal, luego Regional y por último la etapa Nacional.

Ningún evento del Condde tiene fecha y sedes definidas hasta el momento, únicamente se conoce que la etapa estatal se realizará en Ciudad Juárez, de acuerdo con el propio González.