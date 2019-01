Enseñó Gurley a Michel a ‘correr y a capturar pases’ en Georgia

Atlanta — Todd Gurley dice que muy regularmente mantuvo comunicación con otros dos excorredores de Georgia, Sony Michel y Nick Chubb, durante la temporada del 2018.

Ahora que Gurley y Michel se enfrentarán en el Super Bowl como los principales corredores de los Carneros de Los Angeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra, respectivamente, la conversación que solían tener ha sido interrumpida.

Gurley dice que ha estado intentando evitar hablar con Michel esta semana, su compañero de equipo del 2014 en Georgia.

Al menos no de manera directa.

Rodeado por los reporteros el martes, Gurley dijo ciertas cosas sobre Michel, todo dentro del buen sentido competitivo.

“Recuerdo que cuando llegó por primera vez, no sabía correr ni atrapar el balón”, dijo Gurley sobre la temporada de primer año de Michel en Georgia. “Yo le tuve que enseñar a hacer todas esas cosas”.

¿Gurley le enseñó a Michel?

“Sí, así fue”, dijo. “Espero que todo lo que le haya enseñado no lo haga y que sólo juegue como solía hacerlo antes de que yo le enseñara todo eso”.

El lunes, Michel describió a Gurley como un ‘hermano mayor’ en Georgia y dijo que, ‘es sensacional’ que ambos fueran a compartir los reflectores el domingo.

“Y resulta más asombroso que sea en el Super Bowl”, dijo Michel.

“Jugamos en el mismo equipo, y lo he visto crecer por el transcurso de todos estos años. Trabajó muy duro por todo lo que ha conseguido, y estoy muy emocionado por él”.

Michel y Nick Chubb, de Cleveland, tuvieron temporadas muy productivas como novatos para unirse a Gurley en la Liga y reforzaron los derechos a alardear de Georgia por convertirse en la “RBU” —la mejor universidad para los corredores— en la nación. Y la tradición aún continúa, desde que Herschel Walker ganó el Trofeo Heisman para los Bulldogs en 1982 y luego vinieron otros corredores como Garrison Hearst, Rodney Hampton, Robert Edwards y Knowshon Moreno.

Gurley dijo que Georgia ha sido RBU ‘desde que yo salí’. Chubb, Michel, Elijah Holyfield y D’Andre Swift han tenido temporadas con hasta mil yardas acumuladas. Holyfield, hijo del excampeón de boxeo, Evander Holyfield, entrará al Draft de la NFL de este año como jugador de tercer año.

Cuando se le preguntó qué hace a Gerogia diferente a otras universidades con más de un corredor en la NFL, Gurley respondió: “Es debido a que sólo nosotros vamos a jugar en el Super Bowl”.

Pero cada corredor necesita de gran ayuda.

Los Carneros cuentan con una doble amenaza conformada por Gurley y C.J. Anderson. Mientras que el mariscal de los Patriotas también puede entregarle el balón a James White y a Rex Burkhead.

El centro de los Patriotas, David Andrews, otro ex jugador de Georgia, dijo que él disfruta mucho ver que la tradición de los corredores de Georgia esté recibiendo la atención debida.

“Cualquier tipo de publicidad que reciba Georgia, yo la aprecio y me gusta mucho”, dijo Andrews.

Gurley fue uno de los jugadores más productivos de la NFL en esta temporada. Encabezó a la liga con un total de 21 touchdowns y calificó en tercer lugar con mil 251 yardas.