‘Enfrían’ a Emily

El frío extremo que se ha sentido en los últimos días en el sur de Estados Unidos y que ha paralizado cientos de actividades comerciales, también impidió que la portera paseña Emily Alvarado pudiera realizar el viaje de Dallas a la Ciudad de México para asistir a una nueva convocatoria con la Selección Nacional Mexicana de futbol soccer femenil.

Emily era parte del grupo de 26 jugadoras que hace unos días recibieron el llamado de parte de la entrenadora Mónica Vergara para presentarse esta semana a una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) donde estaría hasta el próximo miércoles.

El Tri femenil jugará este sábado y el próximo martes ante la Selección de Costa Rica.

“Me siento un poco triste porque no puedo estar y no puedo jugar esos partidos, pero es algo que está fuera de nuestro control. Lo importante es la salud y la seguridad de nosotras y por eso decidimos que la mejor opción era quedarnos en Dallas”, comentó Emily vía telefónica desde aquella ciudad texana.

La también portera de las Ranas Cornudas de la Texas Christian University (TCU), dijo que si estuvieran en otro estado, más al norte, donde están más acostumbrados a esta clase de frío, no habría problema, “pero Texas no tiene la infraestructura para este tipo de clima, no tenemos electricidad y estamos todos encerrados porque también es peligroso salir”.

Alvarado ha sido convocada para representar a México desde las categorías menores y hace dos años había sido llamada a la Selección mayor, pero por cuestiones escolares no pudo asistir a la concentración. La semana pasada fue enterada de este nuevo llamado, sin imaginar que en esta ocasión el clima echaría a perder sus planes.

“Me sentí muy emocionada con el llamado, en enero no pude ir por temas familiares, pensé que esta vez me iba a tocar, pero bueno, estoy lista para estar después con el equipo y poder estar en el Premundial”.

-¿Cuáles son tus planes para el 2021?

“Ahorita estoy jugando en TCU, estoy enfocada en la temporada que empieza en marzo. La meta del equipo es jugar por el campeonato nacional. El semestre pasado fuimos campeonas de Conferencia, hemos tenido una buena trayectoria. También mi meta es seguir siendo llamada a la Selección mayor y en verano poder llegar a un equipo profesional en Europa”.

A principios de noviembre del año pasado, Emily tuvo una noche redonda al lograr el título de la Conferencia Big 12 con TCU, luego de derrotar 1-0 a las Mountaineers de Virginia del Oeste. Además, la portera fronteriza impuso una marca de escuela con 20 partidos sin recibir gol en su carrera colegial.

“Muy emocionada con ese logro. Llevo aquí los últimos cuatro años y sé que las jugadoras y porteras que estuvieron antes lo hicieron muy bien, así que eso me motivó a seguir trabajando”.

Nombre: Emily Sofía Alvarado Natividad

Fecha de nac.: 9 de junio de 1998

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 22 años

Posición: Portera

Estatura: 1.80 m, 5’11”

Escuela: TCU

Las convocadas

Nombre Club/Universidad Posición

Santiago Cisneros Aurora Cecilia PSV Eindhoven Portera

Melany Villeda* Pumas Portera

González Rodríguez Itzel Tijuana Portera

Hernández García Dorian Montserrat América Media

Robles Partida Joana Atlas Media

Bernal Rodríguez Rebeca Monterrey Media

Evangelista Chávez Diana Laura Monterrey Media

Pérez Jiménez Dania Nicole Monterrey Media

Flores Dorrell Silvana Reading F.C. Media

Mercado Fuentes Liliana Tigres Media

Sánchez Morales María Guadalupe Tigres Media

Espinosa Arce Daniela América Delantera

González Esquivel Alison Hecnary Atlas Delantera

Cervantes Herrera Alicia Guadalajara Delantera

Palacios Hernández Kiana Angélica Real Sociedad Delantera

Martínez Abad Katty Tigres Delantera

Mayor Gutiérrez Sandra Stephany Tigres Delantera

Flores Grigoriu Mónica Irina Monterrey Defensa

Sánchez Piñón María Andrea Monterrey Defensa

Jocelyn Origel+ América Defensa

Robles Salas Vaitiare Kenti Real Madrid Defensa

López Fuentes Jimena SD Eibar Defensa

Espinoza Casas Greta Alejandra Tigres Defensa

Sierra García Bianca Elissa Tigres Defensa

Reyes Stubblefield Reyna Renee University of Alabama Defensa

Rodríguez Karina Anaís University of California, Los Angeles Defensa

(*) En lugar de Emily Alvarado (portera, TCU)

(+) En lugar de Kimberly Rodríguez (defensa, Oklahoma State)