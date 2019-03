Enfocado en Correcaminos

A falta de tres jornadas para que concluya el torneo regular en el Ascenso MX ningún equipo está descartado para la Liguilla del Clausura 2019.

Con nueve unidades en disputa, los Bravos de Juárez buscarán hacer lo propio para meterse a zona de clasificación este sábado.

Del primer lugar (Atlético San Luis) al último sitio de la tabla general (Potros UAEM) hay 13 puntos de diferencia, pero del sotanero de la competencia al octavo puesto (Dorados) hay solamente cinco unidades de distancia.

Joaquín Noy, quien reapareció en un partido oficial el pasado sábado ante Dorados (entró de cambio al minuto 70), habló de su regresó a la competencia y del momento que vive el grupo.

“Estoy con mucho menos dolor y me deja entrenar bien y poder jugar, así que estoy contento de volver”, comentó el jugador uruguayo.

Desde el partido ante Zacatepec, en la jornada 10, realizada el miércoles 6 de marzo, que Noy González no tenía minutos de juego con Bravos.

Aquel partido ante Cañeros jugó los 90 minutos, pero luego no tuvo actividad ante Potros y Cimarrones.

“Ante Dorados hicimos un gran partido y a pesar de dominar la mayor parte del juego, creo que de 90 minutos 75 fueron de Juárez, pero no pudimos hacer el gol; son cosas que pasan en el futbol, tenemos que pensar en Correcaminos porque todavía tenemos chance de calificar”, dijo el número 23 de Bravos.

Noy puntualizó que en el futbol, jugar mejor que el rival no garantiza el triunfo, situación que se le ha presentado a Bravos en más de una ocasión durante la campaña regular en este Clausura 2019.

“Espero que recompongamos con Correcaminos y dar lo mejor por los tres puntos; tenemos que arrancar por ahí, por ese partido del sábado”, declaró el futbolista sudamericano.

Los Correcaminos de la UAT se ubican un lugar por encima de Bravos, con una suma de 14 unidades, por lo que también tiene posibilidades de calificar a la Liguilla.

“La mayoría de los equipos están peleando por lo mismo que nosotros, Dorados estaba en la misma situación y ahora tiene tres puntos más, pero está calificando por goles, entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Correcaminos”, aseveró Joaquín.

Noy puntualizó que el deseo del grupo es seguir en las dos competencias, Liga y Copa, y el sábado van por los tres puntos en el Ascenso, para luego pensar en Pumas en el torneo copero.