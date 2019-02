Atlanta.- En dos años, el linebacker Dont’a Hightower, de los Patriotas, nunca ha escuchado gritar a Stephon Gilmore.

Ni en los entrenamientos. Ni en los partidos. Nunca.

“Se mantiene en silencio, no sólo porque todos ustedes están aquí”, afirmó Hightower con una sonrisa esta semana. “No habla. Es mudo”.

Gilmore también ha asumido –en silencio– el rol de esquinero principal para Nueva Inglaterra mientras el equipo se prepara para enfrentar a dos de los mejores receptores de la NFL en un choque de Super Bowl con los Carneros de Los Angeles.

Recibir la tarea de enfrentar al mejor receptor del equipo rival no será para nuevo para Gilmore, que se encuentra en su segunda temporada con los Patriotas luego de dejar Buffalo y firmar un contrato de cinco años por 65 millones de dólares como agente libre en 2017.

Hubo algunas fallas esta temporada. Una de las más notorias se registró cuando la defensa secundaria de Nueva Inglaterra se vio en aprietos en la segunda mitad de su apretada victoria de temporada regular sobre Kansas City, permitiendo a Tyreek Hill atrapar tres pases de touchdown.

Pero la mayoría de las veces, Gilmore ha estado a la altura del desafío. Se combinó con J.C. Jackson y Keion Crossen para contener a Hill en una recepción sin anotaciones en el triunfo de los Patriotas sobre los Jefes en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana. Y sólo permitió dos recepciones en los 10 pases lanzados hacia su dirección durante la postemporada.

Durante la campaña regular, Gilmore defendió 20 pases, la máxima cifra de su carrera y la segunda mayor en la NFL detrás de los 21 de Kyle Fuller, de Chicago. Su previa máxima cantidad fue 18 con Buffalo en 2015. También tuvo actuaciones de al menos dos pases defendidos en cuatro de sus últimos cinco juegos en playoffs, incluyendo la primera intercepción en postemporada de su carrera –ante los Cargadores en la ronda divisional.

“Dejo que mi desempeño hable por mí”, afirmó Gilmore. “Trato de jugar a mi manera sin importar a quién enfrento. Algunas personas pueden manejarlo, otras no”.

Ese enfoque le ha ayudado al jugador de 28 años ser considerado All-Pro por primera vez en su carrera, convirtiéndose en apenas el cuarto esquinero de los Patriotas en ser incluido en el equipo ideal de la Liga. Se suma a Ty Law (1998, 2003), Asante Samuel (2007) y Darrelle Revis (2014).

Pero siendo alguien que trata de mantener un perfil bajo, no es algo en lo que piense mucho en este momento.

“Eso es un enorme logro. Pero lo que yo quería es un anillo de Super Bowl y voy a hacer todo lo posible por conseguirlo”, subrayó.

Durante la temporada pasada, el contrato de Gilmore fue un tema de conversación en Nueva Inglaterra para Malcolm Butler –quien se convirtió en el astro de los Patriotas en la victoria que lograron en el Super Bowl sobre Seattle en la temporada del 2014– cuando no le ofrecieron la ampliación al contrato que estaba tratando de obtener de los Patriotas.