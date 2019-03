Encienden debate videojuegos

Dunedin, Florida — Charlie Montoyo pensaba que adoptaría una postura de tolerancia cero hacia los videojuegos en el clubhouse, durante su primer año como manager de los Azulejos de Toronto.

Pero antes de que el piloto boricua prohibiera Fortnite, los peloteros se adelantaron y decidieron que se moderarían con este entretenimiento. “Vamos a jugar menos, lo sé”, dijo Montoyo. “En realidad no es una regla mía. Es una regla del clubhouse”.

La conveniencia de que haya videojuegos en los camerinos se convirtió en tema de debate el lunes, cuando ESPN informó que el veterano Carlos Santana destruyó a batazos un televisor en el clubhouse de los Filis de Filadelfia en septiembre, para impedir que sus compañeros siguieran jugando Fortnite.

Santana, primera base dominicano que está ahora con los Indios de Cleveland, dijo a la cadena televisiva que los jugadores de Filadelfia iban a hurtadillas hacia los casilleros para jugar ante el televisor durante los encuentros.

El manager Gabe Kapler reconoció que se jugaba Fortnite, pero tanto él como el pitcher Jake Arrieta han negado que ello hubiera ocurrido durante los juegos de beisbol.

“Nuestros peloteros niegan eso, y yo confío en ellos”, manifestó Kapler.

Los Astros de Houston conectaron consolas de videojuegos a muchos de los 10 televisores que había en su clubhouse de pretemporada para sostener animados duelos por equipos. A menudo, los Medias Rojas de Boston jugaron en sus habitaciones de hotel después de los encuentros. Esos clubes incluso celebraron sus proezas dentro del terreno con danzas popularizadas por este videojuego bélico.

Queda claro que el videojuego no afectó el desempeño de los Medias Rojas o de los Astros. Ambos equipos chocaron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y Boston terminó conquistando la Serie Mundial.

Los pilotos de las Mayores no consideran que Fortnite represente necesariamente un problema. De hecho, a muchos les agrada la idea de que los peloteros fortalezcan sus vínculos divirtiéndose, mientras sus personajes en los videojuegos beben un líquido que les permite sanar de sus heridas o lanzan una bomba que pone a sus enemigos a bailar durante varios segundos.

Los managers tampoco quieren que los peloteros se distraigan a la hora de los encuentros o las prácticas pensando en Tilted Towers, la mítica ciudad donde se desarrolla parte del videojuego. Montoyo pasó varios años como piloto en las Ligas Menores y se desempeñó recientemente como coach de banca en Tampa Bay.

Preveía realizar cambios en Toronto durante este receso entre temporadas, luego de asumir el cargo. Los Azulejos tenían la reputación de un equipo que toleraba los videojuegos en el clubhouse el año pasado, cuando tuvieron una foja de 73-89.