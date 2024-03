Encaran Indios duelo de vida o muerte

Por el boleto a la fase nacional, los Indios de la UACJ se miden este miércoles a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el último día de la fase regular del futbol asociación de la Universiada Regional 2024.

La escuadra aborigen perdió ayer 1-0 con los Tuzos de la Autónoma de Zacatecas y no se puede dar el lujo de sufrir una segunda derrota, que prácticamente los dejaría sin poder viajar a Aguascalientes en mayo a la Universiada Nacional.

El ‘clásico estatal’ universitario está programado para dar inicio a las 10:00 de la mañana en la cancha de pasto sintético del Complejo Universitario. A la misma hora y a unos cuantos metros, en el campo de pasto natural, se medirán la UAZ y la Escuela Normal de Durango.

Las acciones del partido fueron muy cerradas, con jugadas ríspidas y con la expulsión rigorista del portero de la UACJ, Sergio ‘Gato’ Gómez a los 15 minutos de la segunda mitad. El gol de la victoria llegó al 80’ en una jugada de tiro de esquina que la defensa local no pudo despejar bien y Marco Flores aprovechó para rematar y mandar la de gajos al fondo de las piolas.

“Como son todos los juegos de Regional, así muy cerrados, juegos a un gol, y pues independientemente del arbitraje, es parte de. Todavía no está nada perdido, estamos tres equipos con tres puntos, de cuatro equipos pasan dos, mañana hay que pelear el pase con la UACH. Y qué mejor sabor que ganar el clásico con la UACH”, declaró Miguel Hernández, entrenador de los Indios.

En la rama femenil, las Indias superaron a la Universidad Juárez del Estado de Durango, 2-0, con goles de Bianca Haros y Tania Trujillo. Así, las juarenses suman cuatro puntos y hoy se medirán a las Tuzas de la UAZ en busca de los puntos que les aseguren un boleto a la Universiada Nacional.

“Pues al principio estaba apretado el partido, me sentía hasta cierto punto frustrada porque no se daban los espacios, no se daba el gol”, comentó Tania Trujillo, autora del segundo gol en el triunfo de las juarenses.

“Contenta, muy feliz porque las niñas se dedicaron a hacer lo que necesitábamos para sacar el triunfo y son disciplinadas y son un equipazo y mañana esperemos también sacar el resultado contra la UAZ para estar sembradas ya en el Nacional”, dijo por su parte Ana Aguirre, entrenadora del equipo femenil de la UACJ.

Futbol asociación

Resultados de ayer

Femenil

UACJ 2, UJED 0

Varonil

UACJ 0, UAZ 1

Para hoy

Femenil

8:00 am, UACJ vs UAZ

Campo sintético Complejo Universitario

8:00 am, UACH vs UJED

Campo pasto natural Complejo Universitario

Varonil

10:00 am, UACJ vs UACH

Campo sintético Complejo Universitario

10:00 am, UAZ vs END

Campo pasto natural Complejo Universitario