Encara el reto

Un año es un plazo que el boxeador chihuahuense Luis ‘Matador’ Hernández Ramos considera adecuado para alcanzar la oportunidad de ser un monarca mundial.

Con un récord de 21 ganados, 19 por nocaut, y sin derrotas, Hernández es uno de los peleadores jóvenes más temidos en la división de los superligeros, donde ya está clasificado dentro de los 20 mejores en el Consejo Mundial de Boxeo.

“Creo que en un año podríamos pensar en esa pelea importante o hasta por título, pero también tenemos que seguir trabajando y seguir ganando peleas”, comentó brevemente el chihuahuense de 24 años.

Solo dos de sus victorias han sido por decisión y apenas una en sus últimas siete, lo que lo define como un verdadero noqueador, y aunque él mismo reconoce su pegada, también destaca otras virtudes como peleador.

“Sí tengo pegada, pero también es la presión que ejerzo a los rivales, me gusta presionar, irme encima de ellos, sin parar, y creo que esa presión es muy importante para conseguir los nocauts”, reflexiona.

Hernández, quien entrena en el gimnasio de Ávalos-Villa Juárez a órdenes del experimentado Rodolfo ‘Picos’ Montes, peleó por última vez el pasado 7 de marzo cuando derrotó por nocaut en el tercer asalto a Plácido Ramírez, esto en Parral, en la misma función que estelarizó Óscar Duarte.

Luis Alberto aún no tiene pelea programada, pero espera que antes del final del este año pueda subir de nuevo a los encordados. Todo dependerá de los planes de su promotora, Golden Boy.

“Aún estamos a la espera de lo que nos digan, pero parece ser que en noviembre puede haber algo, ya sea en la función donde va a pelear Ryan García o en la del ‘Canelo’ Álvarez), todavía no sabemos, pero estamos listos para lo que venga. Me he seguido preparando, corriendo, manteniendo la forma, y en el gimnasio mi entrenador Rodolfo Montes y yo nos vemos a puerta cerrad para seguir adelante”, indicó.

De las 21 peleas que Hernández tiene en su carrera, solo dos de ellas han sido en Estados Unidos, pero espera que las próximas sean en la Unión Americana, lo que le permitirá acceder a mejores bolsas y funciones.

“Esa es la idea, de pelear allá en mis próximas peleas, la siguiente yo creo que será allá y probablemente ya todas las que sigan”, finalizó.

Conózcalo

Luis Alberto Hernández Ramos

Edad: 24 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 63 kg

Guardia: Derecha

División: Superligero

Récord: 21-0 (19 KO)

Gimnasio: Ávalos-Villa Juárez

Entrenador: Rodolfo 'Picos' Montes

Es bueno saber que

Luis Hernández podría pelear en noviembre en la función ya sea de Saúl 'Canelo' Álvarez o de Ryan García, ambas aún con fecha por confirmar