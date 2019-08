Encabeza Leclerc prácticas de Gran Premio de Alemania

Hockenheim, Alemania.- Con temperaturas abrasadoras en el Gran Premio de Alemania, Ferrari supo rendir mejor al liderar las dos sesiones de prácticas.

Charles Leclerc finalizó delante de su compañero Sebastian Vettel ayer por la tarde, cuando el termómetro en el circuito de Hockenheimring alcanzó los 51 grados centígrados (124 F), revirtiendo posiciones tras la jornada matinal.

Lewis Hamilton, el líder del campeonato, fue tercero en ambas sesiones. Valtteri Bottas, su compañero en la escudería Mercdes logró repuntar del quinto al cuarto.

“Estaba exageradamente caliente. No recuerdo la última vez que conduzco en estas condiciones”, dijo el finlandés Bottas. “El clima será completamente distinto mañana y el domingo, con temperaturas más frescas y posibilidad de lluvia. Yo quiero que llueva, sería lindo conducir con pista mojada”.

Bajo un aguacero, Hamilton ganó la carrera del año pasado, capitalizando cuando Vettel se estrelló cuando lideraba cómodamente.

Ayer el cinco veces campeón tuvo que sufrir para maximizar el rendimiento de su Mercedes.

“Estos neumáticos no podían con la temperatura. Se calentaban demasiado, ese fue el principal problema”, dijo el piloto británico. “Ojalá que el clima no sea así durante el resto del fin de semana. Si se pone más fresco y está seco, lo de hoy queda olvidado y todos serán más veloces”.

Hamilton ha ganado cinco de las últimas seis carreras para dejar en 80 su total de por vida, abriendo una ventaja de 39 puntos sobre Bottas, su escolta inmediato en el campeonato de pilotos.

Vettel, cuatro veces campeón de la F1 pero segundo de Hamilton en las últimas dos temporadas, se encuentra 100 puntos detrás de Hamilton y cuarto en la clasificación. Precisa de una racha de victorias para darle caza a Hamilton, pero el alemán no ha salido victorioso en las últimas 18 carreras.

La segunda sesión de prácticas fue suspendida brevemente a 15 minutos del final luego que Pierre Gasly, piloto de Red Bull, se salió de la pista y contra las barreras, destrozando los dos neumáticos del lado izquierdo de su bólido.