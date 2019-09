Enamorada del emparrillado

Con el objetivo de conformar un equipo juarense competitivo de futbol americano femenil, Carolina Flores se ha convertido en una impulsora de este deporte y ha comenzado a escribir su propia historia con el ovoide.

La atleta local forma parte de la Selección Juárez y viene de participar en el Campeonato Nacional de la disciplina como refuerzo del equipo de Nuevo León.

Su relación con el emparrillado comenzó con el tochito bandera, pero se involucró en el ‘deporte de las tacleadas’ hace tres años con las Rebeldes de Ciudad Juárez en la Womens Football League, en la modalidad de bikini.

“El futbol americano es un deporte muy completo, velocidad, fuerza, inteligencia. Además con las compañeras, en el deporte se hace una familia. Es un deporte muy bonito”, dijo Flores Barrón.

La deportista de 24 años manifestó que antes de su primer juego no dejaba de sentir nervios, primeramente por jugar en bikini y también porque no solamente ella iba a debutar en el emparrillado, sino todo el equipo.

“Muchas personas lo tomaban como un show, no como un juego en realidad. Al primer golpe se quitaron los nervios y ahora sí a jugar. Fue divertido y difícil, una no estaba acostumbrada y al día siguiente dolía el cuerpo horrible”, mencionó.

Carolina Jazmín permaneció en la liga de bikini durante tres temporadas; ahora su vida deportiva se encuentra enfocada en un equipo de futbol americano equipado: la Selección Juárez.

Debido a que el combinado juarense no logró consolidarse y conformarse al cien por ciento antes del Campeonato Nacional, fue invitada a participar en este torneo con el equipo de Nuevo León el mes anterior, en Monterrey.

“Me pusieron en contacto con los coaches de allá. La verdad fue una experiencia muy bonita, las jugadoras me hicieron la invitación muy bien; un talento increíble”, explicó la jugadora.

La escuadra neolenesa terminó en décimo lugar entre 23 equipos participantes y Flores vio acción como titular en todos los partidos que se disputaron.

Por el momento la escuadra local solamente realiza sesiones de entrenamiento en la Unidad Deportiva Villas de Salvárcar, bajo las órdenes de los entrendores Mauricio Enríquez y Carlos Casavantes.

El objetivo de este equipo es consolidarlo y conformarlo completamente para comenzar con el proceso de preparación para el Campeonato Mundial del próximo año.

“Invito a todas las chicas, desde la edad que tengan, sepan o no de futbol y que no tengan miedo, es un deporte bonito”, finalizó.