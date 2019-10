En veremos, futuro de Garrett

Frisco, Texas.- La última vez que los Vaqueros de Dallas perdieron tres partidos en fila se encontraban a la mitad de una suspensión de seis partidos de su corredor estelar, Ezekiel Elliott, hace dos años.

Una mala racha similar ha llegado más de un mes antes que aquella en el calendario. Por lo tanto, los Vaqueros tienen mucho tiempo para salvar sus esperanzas de playoffs, algo que no pudieron hacer en 2017.

Pero la urgencia es inmediata: Dallas visita el domingo a las Águilas de Filadelfia, con quienes comparte la punta de la División Este de la Conferencia Nacional, con marca de 3-3.

Y la crisis es perceptible esta vez, tras una derrota por 24-22 ante los Jets de Nueva York, que llegaron a dicho duelo sin victorias. No es mucha consolación que Dallas careció de sus dos tackles ofensivos titulares y del receceptor Randall Cobb desde el inicio. Además, perdió a su principal destinatario de pases, Amari Cooper, por una lesión en el muslo al inicio.

Una defensa con bajo rendimiento se quedó corta otra vez, incapaz de frenar a la peor ofensiva de la NFL estadísticamente en camino a una desventaja de 21-3 en la primera mitad, o cuando más importaba en el último cuarto. El mariscal de segundo año de Nueva York, Sam Darnold, tuvo uno de sus mejores partidos como profesional después de perderse un mes por una mononucleosis.

La conversación sobre los Vaqueros y sus posibilidades de ir al Super Bowl tras un arranque de 3-0 ha sido reemplazada por cuál será el futuro de su entrenador en jefe, Jason Garrett, cuyo contrato expira después de la temporada. El propietario Jerry Jones desechó esos cuestionamientos, pero no pudo ocultar un pensamiento aleccionador.

“En última instancia, la pregunta es si somos verdaderamente uno de los mejores equipos. No lo somos”, aceptó Jones, quien presenció una de sus derrotas más difíciles en su 77mo cumpleaños. “Espero que algún día en esta temporada podamos ser uno de los mejores equipos. Ciertamente no lo somos esta noche”.



Qué funciona

Elliott tuvo una gran segunda mitad pese a que los Vaqueros enfrentaban una desventaja considerable por segunda semana consecutiva. Dallas estaba abajo 31-3 en la segunda mitad contra Green Bay, y Elliott casi desapareció.

Esta vez los Vaqueros permanecieron cerca, y el bicampeón corredor tuvo 70 yardas por tierra y 31 yardas por recepción tras el descanso.



Qué falta

La secundaria dejó a los receptores desmarcados por todo el terreno de juego en la primera mitad contra los Jets. El colmo fue cuando Chidobe Awuzie fue vencido por Robby Anderson en una recepción de 92 yardas para touchdown.