En sus manos

Llevar a cabo un entrenamiento inteligente más que un entrenamiento duro permitió que el corredor juarense Kenneth Talavera mejorara sustancialmente sus tiempos durante el último año, lo que además se reflejó en triunfos importantes con el equipo de atletismo de los Mineros de UTEP, incluso superando a los siempre favoritos kenianos en los 800 y mil 500 metros.

“Fue un año muy bueno, de muchas mejoras. Tuve la oportunidad de entrenar con un coach nuevo, Alan Culpepper, tristemente ahorita ya no está en UTEP, pero me dejó bastante aprendizaje, bastante enseñanza de cómo funciona el fondo en Estados Unidos y en Europa, ya para depender un poquito más de mí mismo, no depender de un coach, a veces es difícil que uno se queda sin coach y no sabe qué hacer”, comentó el atleta fronterizo de 21 años de edad entrevistado en el Estadio Benito Juárez, donde estos días lleva a cabo sus entrenamientos.

“Entonces, más que nada este año yo lo veo como un año de aprendizaje y de entendimiento del deporte y de mi distancia, que son los mil 500 metros, más que cualquier logro o campeonato que se haya logrado este año, yo creo que lo más rescatable fue el entender y el aprender cómo funciona y cómo se entrena para mi prueba”, agregó Talavera.

–¿Qué tanto te ha ayudado entrenar en UTEP al lado de corredores kenianos que son los que dominan las pruebas de fondo y medio fondo?

“Te va a sorprender mucho mi respuesta, pero como te digo, este año fue de aprender demasiado y siendo éste ya mi tercer, cuarto año en UTEP pues aprendes muchas cosas. Primero, cuando recién llegué obviamente dices son sobrehumanos, son muy buenos, pero yo entrenando igual que ellos no los podía alcanzar, no les podía ganar.

Justo este año, que empecé a entender que mi entrenador Alan Culpepper, que me enseñó más o menos: ‘si quieres correr mejor que los kenianos no puedes entrenar como los kenianos’, ¿por qué?, porque no compartimos fisiología, la anatomía del cuerpo es muy diferente a la raza africana porque ellos son obviamente superiores a nosotros, al cuerpo común, por algo son los mejores en maratón y en 10 kilómetros y en el fondo”.

Desde que Kenneth tuvo más entendimiento de cómo debe entrenar empezó a competirle y a ganarle a los kenianos.

“Por eso mismo en la Conferencia USA, que es donde compite UTEP, ya pude quedar campeón en 800 y mil 500 metros compitiendo contra ellos y calificarme a los Regionales de allá”.

Prácticamente a unas horas de que llegue el 2023, Kenneth lo visualiza más que nada como otro escalón en el que pueda tener continuidad, y si puede mejorar sus tiempos será mucho mejor.

“Más que nada es seguir avanzando y avanzando progresivamente y viendo mejoras, aunque sean chiquitas, pero seguir viendo mejoras”.

–París 2024, ¿está en tus planes?

“Me gustaría, la verdad sí me gustaría mucho competir en París 2024, pero yo veo mis Juegos Olímpicos más bien en Los Ángeles 2028, pero yo igual me voy a preparar al cien por ciento cada año y si el proceso da para que pueda asistir a París 2024 ahí vamos a estar”.

Conózcalo

Nombre: Kenneth Talavera

Fecha de nac.: 27 de febrero de 2001

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 21 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 62 kg

Colegio: UTEP

Clase: Senior

Preparatoria: Instituto México

Equipo Ideal Conferencia USA 2022, 1500 m al aire libre

Equipo Ideal Conferencia USA 2022, 1 milla bajo techo

Tercer Equipo Ideal Conferencia USA, 800 m al aire libre

Temporada 2022 al aire libre (Sophomore)

Primer lugar en el Campeonato de la Conferencia USA en los 1500 m (3:49.40)

Estableció el mejor tiempo de su carrera en los 800 m (1:49.72) en el Sun Angel Classic

Primer lugar en la carrera de 1500 m (3:45.16) en el Bryan Clay Invitational

Segundo lugar en los 1500 m (3:46.32) del Desert Heat Classic

Temporada 2022 bajo techo (Sophomore)

Oro en la carrera de una milla, marcando su mejor marca personal con 4:06.81 en el Campeonato de la Conferencia USA

Segunda medalla de oro, ganando la carrera de 800 metros con un tiempo de 1:53.37 en el Campeonato de la C-USA

Primer lugar en la carrera de una milla (4:08.75) en el Don Kirby Open & Elite

Mejor tiempo personal de 1:52.86 en los 800, ubicándose cuarto en Don Kirby

Abrió la temporada con una victoria en la milla (4:10.08) en el Dr. MLK Jr. Collegiate Invitational

Corrió el primer evento de 3000 metros de su carrera, quedando en segundo lugar con un tiempo de 8:25.14 en el New Mexico Team Open

Compitió con el equipo de relevos combinados a distancia que quedó en segundo lugar (10:18.42) en el New Mexico Team Open