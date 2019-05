En sus manos

Madrid.- La clave para el éxito de Liverpool en la Liga de Campeones este año bien pudiera estar en las manos de Alisson Becker.

Liverpool pagó un récord de 85 millones de dólares para adquirir al arquero brasileño de la Roma, luego que su predecesor Loris Karius cometió varios errores costosos en la final de la Champions el año pasado.

Hasta ahora, Alisson ha probado su valía cuando el equipo se apresta a enfrentarse con Tottenham mañana por el cetro en la final en Madrid.

“No puedo esperar más”, dijo Alisson. “Una vez finalizamos en la Premier, tuvimos 20 días para prepararnos para la final. Estoy impaciente por jugar en este importante partido. Quizás el más grande de mi vida”.

El año pasado, Liverpool se midió contra el Real Madrid en la final en Kiev, pero no consiguió ganar su sexto título europeo. Aparte de una lesión al delantero Mohamed Salah que dejó a Liverpool sin su mayor baza goleadora, Karius cometió los errores que le costaron al equipo.

Karius protagonizó un embarazoso error en un despeje, facilitando al gol inicial de Karim Benzema y más adelante no consiguió contener un disparo de larga distancia de Gareth Bale que selló la victoria del club español.

Alisson, de 26 años y titular en el arco de Brasil desde 2016, resolvió los problemas de Liverpool en la posición en su primera campaña con el club inglés. El brasileño terminó la temporada con 21 partidos sin gol, ganando el Guante de Oro en su debut. Ningún otro arquero había tenido tantos partidos sin encajar goles en una campaña en la Premier desde que Edwin van der Sar lo hizo con Manchester United en 2008-2009.

Pero fue en la Liga de Campeones que Alisson marcó la mayor diferencia para Liverpool, con una atajada en el alargue contra Nápoli en la fase de grupos para evitar la eliminación.

Tras haber realizado ya excelentes atajadas durante el partido, Alisson tuvo una enorme hacia el final para proteger la victoria de 1-0 en casa que envió al equipo a octavos de final, adelantándose y extendiéndose para bloquear un disparo a corta distancia de Arkadiusz Milik.

“No tengo idea de cómo hizo esa atajada”, dijo el técnico de Liverpool Juergen Klopp entonces. “Gracias a Dios que lo tengo. Si hubiese sabido lo bueno que es habría pagado el doble”.

Alisson jugó sólidamente en las victorias contra Bayern Munich en octavos y contra Porto en cuartos. Fue entonces crucial de nuevo en las semifinales contra Barcelona, manteniendo el arco incólume en el partido de vuelta para ayudar al equipo a sobreponerse a una derrota 3-0 en el primer partido.

No obstante, aún queda uno.