En silencio, corren hoy el Derby

Louisville, Kentucky.- Olvídese de los julepes de menta en vasos de souvenir, los hombres con trajes de mil rayas y las mujeres con sombreros rematados en un frenesí floral. El Derby de Kentucky todavía tiene caballos ‒Tiz the Law es el mayor favorito en 31 años‒, pero casi todo lo demás hace que la edición número 146 sea diferente a cualquier otra.

“Va a ser extraño”, dijo el entrenador Bob Baffert, cinco veces ganador del Derby.

Ninguna de las celebraciones o maldiciones después de perder apuestas de 150 mil fanáticos se escuchará este año en Churchill Downs, donde el evento deportivo más antiguo de Estados Unidos se llevará a cabo este sábado, cuatro meses más tarde de lo habitual. La pista inicialmente planeó permitir la asistencia de 23 mil aficionados hasta que las crecientes tasas de positividad para Covid-19 en Louisville dictaran lo contrario.

“La tranquilidad no puede hacer daño”, dijo Barclay Tagg, entrenador del favorito Tiz the Law. “Hemos tenido silencio durante casi todas sus carreras este año”.

Por supuesto, el silencio cambia la naturaleza misma del Derby, conocido por una mezcla de estridente y refinado, extravagante y de moda.

Atrás quedará el desfile de celebridades en la alfombra roja, el quién es quién de los deportes, la política y el entretenimiento llenando el Millionaires Row, el himno nacional cantado por un gran nombre. La banda de música de la Universidad de Louisville no tocará ‘My Old Kentucky Home’, con la multitud cantando mientras los caballos entran a la pista y el tradicional grito de ‘Riders up!’ no será gritado por una celebridad parada en el potrero.

Tiz the Law ya ganó el Belmont Stakes, el puntapié inicial de la Triple Corona que se corrió en junio a una distancia más corta. Una victoria en el Derby lo prepararía para un triple try en el Preakness el 3 de octubre.

También a su favor está que ya ha demostrado que puede manejar la distancia de Derby de 1 1/4 millas, a menudo la pregunta más importante para cualquier potro de 3 años. Tiz the Law ganó a los Travers por 5 y medio cuerpos en la misma distancia en Saratoga hace un mes.

“Ha marcado todas esas casillas, y creo que muy bien podría ganar la Triple Corona este año”, dijo Jerry Bailey, el jinete retirado del Salón de la Fama y analista de NBC Sports.

Tiz the Law ha ganado seis de siete aperturas en su carrera (su única derrota fue en Churchill Downs el año pasado) al mantenerse cerca del ritmo y hacer una gran carrera en la parte superior de la recta.

“Me gustaría estar en tercer lugar hasta que empecemos a trabajar”, dijo Tagg. “A veces crees que se ha metido en problemas aquí, en problemas allá, y lo siguiente que sabes es que está al frente. Es un caballo increíble”.

Mark Casse, entrenador de Enforceable, no está listo para entregarle las rosas a Tiz the Law. “Todavía tiene que limpiar el camino”, dijo.

El campo se ha reducido a 16 caballos, el más pequeño desde 2003 cuando ganó Funny Cide. Ese caballo castrado era propiedad de Sackatoga Stable, propietario de Tiz the Law. El socio gerente Jack Knowlton y sus copropietarios viajarán en autobuses escolares amarillos hasta la pista, tal como lo hizo Sackatoga hace 17 años.

El caballo Honor A. P. es el segundo favorito por 5 a 1. Su entrenador es John Shirreffs y el jockey es Mike Smith, con quien hizo equipo para ganar el Derby de 2005 con Giacomo, que estaba 50 a 1 en las apuestas.

“Las probabilidades no garantizan nada”, dijo Shirreffs. “Solo tenemos que ver cómo se desarrolla la carrera”.

Authentic es el tercer sembrado por 8 a 1. Es entrenado por Baffert, quien también monta a Thousand Words, que está 15 a 1 en las apuestas. Una victoria de cualquiera de los potros empataría al entrenador de pelo blanco con Ben Jones con la mayor cantidad de victorias en el Derby con seis.

Después de Tiz the Law, Honor A. P. y Authentic, los otros 13 caballos se enumeran con probabilidades de dos dígitos. Churchill Downs está usando una nueva puerta de salida de 20 caballos especialmente para el Derby, aunque los puestos 1, 18, 19 y 20 quedarán vacantes después de que el King Guillermo y Finnick the Fierce fueran cepillados.

Una victoria de Tiz the Law convertiría a Tagg en el entrenador de mayor edad en ganar un Derby a los 82 años.

Será la última carrera de Derby con Lasix. Churchill Downs y las otras pistas de la Triple Corona prohibirán el medicamento antisangrado a partir del próximo año.

Fuera de la entrada principal de la pista en Central Avenue, la escena también parece ser diferente.

La muerte de Breonna Taylor, una mujer afroamericana asesinada a tiros por la Policía en su apartamento en marzo, ha alimentado tensas manifestaciones durante 100 días consecutivos en la ciudad. Los tres agentes implicados en su muerte no han sido acusados.

La perspectiva de disturbios en el día del Derby hace que sus participantes no estén seguros de qué esperar.

“No podía estar más que preocupado”, dijo Tagg. “Con suerte, podemos lograrlo sin que suceda nada desastroso”.

El pronóstico del sábado indica cielos parcialmente soleados y una temperatura máxima de 27 grados para acompañar la humedad, un gran contraste con el clima fresco y lluvioso cuando la carrera generalmente se realiza a finales de la primavera.

Tome nota

Edición 146 del Derby de Kentucky

Hoy sábado 5 de septiembre

TV: 9.1 NBC (cobertura inicia desde las 12:30 p.m.)

Live Stream: NBCSports.com

Horario de la carrera: 5:01 p.m.