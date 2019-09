En punta Leclerc para GP de Singapur

Singapur.- El piloto de Ferrari Charles Leclerc se llevó ayer su tercera pole position consecutiva tras superar al líder del campeonato Lewis Hamilton en las clasificatorias para el Gran Premio de Fórmula Uno de Singapur.

Leclerc tuvo una vuelta de un minuto y 36.217 segundos en el circuito callejero de 5 kilómetros de Marina Bay, 0.191 segundo mejor que Hamilton. El compañero de Leclerc Sebastian Vettel fue tercero.

“Si miras la vuelta, fue buena, pero hubo algunos momentos en los que perdí el control”, dijo Leclerc. “Tuve un viernes muy difícil y no me sentí bien con el coche, pero trabajamos duramente y resultó”.

Leclerc ha ganado las dos carreras previas. Tras llevarse su primer triunfo en F1 en el Gran Premio de Bélgica, el piloto de 21 años se convirtió en el primero de Ferrari en ganar el GP de Italia desde Fernando Alonso en el 2010.

Hamilton llega a la carrera de hoy con una ventaja de 63 puntos sobre su compañero de Mercedes Valtteri Bottas, cuando quedan siete carreras en la temporada.

“No sé dónde Ferrari apretó el paso, no es usualmente uno de sus circuitos”, dijo Hamilton. “Pero ellos hicieron un gran trabajo, Charles tuvo buenas vueltas. Con suerte, estaremos en la pelea mañana. Pienso que podemos ser agresivos”.

Aunque tiene ya ocho victorias en esta campaña, Hamilton no ha ganado desde el GP de Hungría en agosto.

Hamilton ha ganado aquí en los últimos dos años. Una victoria hoy lo acercaría más a su tercer campeonato consecutivo y sexto en total, apenas a uno de alcanzar el récord de siete de Michael Schumacher.

Pero la pole en Singapur es crucial, pues tiene uno de los circuitos más difíciles para rebasar en la F1. El líder de la largada ganó ocho de las últimas 11 carreras aquí.

Vettel, cuyo contrato termina en el 2020, lleva 13 meses sin ganar. Su última victoria fue en Bélgca en el 2018.

Vettel y Hamilton son los únicos pilotos en la parrilla con victorias en Singapur –cuatro cada uno.