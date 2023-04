En plan grande

Listo para subir al cuadrilátero se declaró ayer el boxeador juarense Markos ‘El Papitas’ González, que este sábado se medirá al capitalino Josúe ‘El Chino’ Veraza en pelea pactada a 10 asaltos que tendrá como escenario el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos.

La función, presentada por la empresa Union Promotions, es a beneficio del DIF municipal y también ha anunciado una pelea de exhibición entre los exboxeadores Jesús Quirino García y Arturo ‘El Licenciado’ Rivera.

“Hicimos una buena preparación, sabemos que el rival es aguerrido, va al frente, se acopla a mi estilo, entonces tenemos una buena preparación, mejor que las pasadas y pues vamos a dar una buena función”, dijo ‘El Papitas’ en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este jueves.

–¿Qué seguirá para ti en caso de que salgas con la mano en alto?

“Pues estamos buscando, si ganamos esta pelea… estoy picando, picando, a ver si me puedo confrontar con el ‘Mickey’ Román, ya le he dicho varias veces, pero pues como que, no sé, me dice que hable con el promotor, le digo pues vamos a pelear yo y tú, no le hace, es más, le digo ‘no me pagues, lo que quiero es pelear contigo nada más’, porque yo he tratado mucho con él, hacíamos sparring y yo le metía las manos, por eso yo me siento con la confianza”, respondió el peleador juarense.

González agregó que el interés de pelear con Miguel Román es porque ‘El Mickey’ es uno de los mejores de Juárez, “pero creo que yo también merezco ser el mejor aquí de Juárez, entonces no quiero que ya cuando está más grande que digan ‘le ganó porque estaba viejo’, por eso yo le estoy diciendo ahorita, y le estoy picando y picando, pues a ver, a ver si se anima o si su promotora quiere hacer algo ahí, pues vamos a darle, pero primero pues a ver ‘El Chinito’, a ver qué trae”.

Ambos de 54 años de edad y sin pelear desde el 2009, Quirino y Rivera también se declararon listos para el combate de exhibición que los pondrá una vez más arriba del tinglado, donde en su carrera profesional se midieron en tres ocasiones. Este pleito está pactado a cinco rounds de dos minutos cada uno.

“Yo les agradezco mucho el poder sentir otra vez la emoción de subir a un ring por una muy buena causa, ya un poquito oldies, verdad, ya un poquito viejitos, pero con mucho gusto, vale la pena el esfuerzo porque también de alguna manera estamos creando identidad a los juarenses, y ando bien preparado, es una exhibición, pero también una pelea”, señaló Rivera.

“Pues ya medio cansadón, pero ando contento porque voy a hacer una exhibición, son peleas porque te calientas arriba del ring, pero ya tengo entrenando para esta pelea de más de cuatro rounds de dos minutos, pero contento y feliz”, dijo por su parte Quirino García.