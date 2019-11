En plan grande

El peleador juarense Sebastián Reza demostró que no sólo posee talento para las artes marciales mixtas, sino también en el cuadrilátero al adjudicarse la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Kickboxing 2019 en la Ciudad de México, desarrollado del 15 al 17 de noviembre.

Este resultado le abrió la oportunidad al fronterizo de ser seleccionado nacional para representar a México en el Campeonato Panamericano de Kickboxing.

Reza García hizo su aparición por primera ocasión en un Campeonato Nacional de Kickboxing y por primera vez subió a lo más alto del podio en la categoría Avanzados 52-53 kilogramos.

“Contento, más que nada por el trabajo que hicimos y que se vio reflejado allá en el Campeonato Nacional”, dijo el deportista fronterizo.

Sebastián Saúl solamente disputó un combate en esta competencia, en el que derrotó a un representante de Veracruz para quedarse con la medalla de oro y ser el mejor en su categoría. La pelea se compuso de tres rounds de dos minutos cada uno.

“Me sentí en la pelea, era un competidor que se veía que se preparó demasiado, traía mucho nivel, pegaba fuerte, pero también nosotros íbamos preparados”, explicó el atleta chihuahuense, quien se impuso por decisión a su contrincante.

El peleador juarense recalcó que la clave para obtener este resultado es el entrenamiento y la preparación previa a la competencia y aseguró estar contento con el rendimiento durante su pelea.

“Igual me faltó tantito aire, por las cuestiones de que en la Ciudad de México hay un nivel de altura más elevado que el de aquí”, dijo Reza sobre su rendimiento.

Lo que sigue para el también artemarcialista es prepararse durante el próximo año para encarar su primera competencia internacional en el kickboxing, el Campeonato Panamericano, que se desarrollará en octubre de 2020, aunque aún no hay sede definida, pues la decisión de su desarrollo está entre Cancún, Quintana Roo y Brasil.

“Es algo muy bonito, ya lo sentí (representar a México) en un Mundial, ahora será en un Panamericano y ese nervio nunca deja de estar ahí”, expresó Reza.

El atleta jaurense descartó que esta oportunidad del Panamericano provoque descuidar su actividad en las artes marciales mixtas.

“La verdad no suelo concentrarme para un solo tipo de disciplina, es lo que mis entrenadores me digan y me estén dando la oportunidad, que me estén dando la confianza de estar en box, kickboxing, jiu jitsu, lo que sea”, comentó.