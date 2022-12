En Pachuca están abiertos a escuchar ofertas por Chávez

Doha.- En Pachuca están orgullosos del nivel mostrado por su jugador Luis Chávez y a la vez abiertos a analizar propuestas del extranjero si es que llegan.

Al menos ya hubo un guiño en redes sociales del club alemán Bayer Leverkusen, quien en su cuenta de Twitter en español publicó un saludo para el jugador jalisciense: "Hola, Chávez", el cual levantó suspicacias sobre si sería su nuevo equipo.

Chávez fue la revelación del equipo mexicano en la Copa del Mundo Qatar 2022 y terminó su actuación con un golazo de tiro directo ante Arabia Saudita en el triunfo de 2-1 de México.

"Por ahora Luis tiene merecidas vacaciones y como cualquier jugador de la institución, no sólo él, sino cualquier jugador de los nuestros lógicamente si llega una oferta se analizará", informó el director deportivo del Club Pachuca, Alfredo Altieri.

"Momentáneamente al club no llegó absolutamente nada. Sí, los comentarios que son todos positivos y que no sólo alegran a Luis sino a toda la estructura del club, pero oficialmente al club no ha llegado ninguna invitación ni ninguna propuesta formal".

Chávez surgió de las Fuerzas Básicas del Pachuca, pero concluyó su proceso juvenil en Xolos de Tijuana. Regresó a la institución de Tuzos en el 2019 y es uno de sus referentes a sus 26 años.

El Mundial de Chávez

3 PARTIDOS disputó el mediocampista en Qatar 2022.

1 GOL hizo Chávez con el Tri en el Mundial.