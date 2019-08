En los cuernos de la luna

Ya es el mejor de la historia del racquetbol mexicano. Tras obtener la medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, el chihuahuense Rodrigo Montoya Solís se convirtió en el primer mexicano en coronarse en la modalidad de Singles y con ello escribir su nombre con letras de oro en este deporte.

A sus 23 años de edad y de los cuales ha dedicado cuerpo y alma a la práctica del racquetbol los últimos 14, Rodrigo hizo lo que muchos jugadores nacionales intentaron en su momento y no pudieron, ganar en el máximo evento con el que cuenta esta disciplina, que son los Juegos Panamericanos, y que además Montoya lo consiguió en su debut continental.

“Sabía que el nivel lo traía, sin embargo, hay que reconocer que en el racquetbol no se sabe lo que pueda pasar, muchas veces un día malo y todo acaba o bien un descuido en una competencia de muy alta exigencia y por fortuna se me dio el objetivo de una medalla y que mejor que la de oro”, expresó a El Diario Rodrigo, quien ya se alista para iniciar la temporada del tour profesional la próxima semana en los Estados Unidos.

“Tuve algunas participaciones la temporada pasada que me permitieron ubicarme en el noveno lugar del ranking de la IRT y con la oportunidad ahora de buscar la cima para esta temporada que inicia en una semana y donde voy asistir a cada una de las fechas dejando ya de jugar torneo locales y de invitación nacional. Las primeras paradas que hará el chihuahuense serán en Montana, Atlanta, Baltimore y el US Open en Minneapolis.

Rodrigo Montoya, cuya carrera deportiva está prácticamente comenzando, puede presumir que individualmente ya fue campeón mundial en San José de Costa Rica en el 2018 y campeón panamericano en Lima, Perú 2019 y en ambos participando por primera vez, y donde tiene la espinita clavada es en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde debutó en Barranquilla, Colombia 2018, quedando eliminado en playoffs, por lo que estará buscando revancha en la edición del 2022 en Panamá.

“Me siento feliz y orgulloso por todos estos buenos resultados y en tan poco tiempo, es buen augurio de un futuro prometedor con el favor de Dios, al que me pongo en sus manos, y por lo pronto sigo preparándome con esa dedicación, entrega y pasíón que me ha caracterizado todo ese tiempo con el sueño de trascender y hacer historia”, dijo Montoya, quien agradeció el apoyo de su amigo Javier Mar con el que ganó la medalla de oro en Dobles y a su entrenador Aarón Palomino.