En las trincheras

Atlanta.- Los Carneros de Los Angeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra traen consigo a dos de las mejores ofensivas en la NFL, en su camino rumbo al Super Bowl.

La razón por la que ambas jueguen tan bien tiene mucho que ver con los jugadores de gran tamaño que conforman la línea frontal.

Los Angeles contó con los mismos linieros ofensivos por los 16 partidos de la temporada regular y sus dos contiendas en los playoffs. Su consistencia ha sido clave en todo lo que el entrenador de los Carneros, Sean McVay, hace con el equipo que promedió con 32.9 puntos por partido, y que calificó en segundo lugar en la Liga.

Una línea que no cuenta con ningún jugador que haya estado en el Super Bowl, ahora está siendo recompensada.

“Tener esa consistencia es lo más importante para todo lo que hacemos”, dijo el tackle izquierdo Andrew Whitworth. “Nos conocemos muy bien a este punto, y eso es algo en lo que uno puede depender cuando enfrentamos un reñido partido, cuando se necesita ejecutar en un importante momento del partido”.

La línea ofensiva ha sido igual de importante para los Patriotas.

Tom Brady no fue derribado en ninguna de las dos victorias de los playoffs, en la que los defensas sólo golpearon al mariscal en tres ocasiones al mismo tiempo que perseguían a una ofensiva que forma parte de un equipo que promedia con 27.3 puntos por partido, y que calificó en cuarto lugar en la NFL.

Y la participación de los linieros no ha sido pasada por alto por el mariscal de 41 años de los Patriotas.

En los días después de su victoria en el partido por el campeonato de la AFC sobre Kansas City, Brady posteó una foto en Instagram de su camiseta impecable. Tagueó a cada uno de los linieros ofensivos en el post, y escribió, “¡Ni siquiera una mancha de césped!”.

La última vez que Brady no fue derribado en dos partidos de los playoffs fue en la temporada del 2003, cuando nunca fue derribado en ninguna de las tres victorias de los Patriotas, incluyendo su victoria del Super Bowl sobre Carolina.

“Creo que se han desempañado de manera increíble durante todo el año, la verdad”, dijo Brady. “En verdad no hemos tenido muchos derribos este año y creo que ellos han hecho un gran trabajo protegiéndome, y en el juego por tierra, creo que eso habla por sí mismo. Ese fue un increíble esfuerzo la semana pasada y lo vamos a necesitar otra vez debido a que este grupo es obviamente excepcional en (la línea defensiva).

“La línea defensiva es ciertamente una de las más grandes fortalezas que ellos tienen. Seremos puestos a prueba. Todos ellos serán puestos a prueba”.

Whitworth, de 37 años, es la piedra angular del giro que se le ha dado a la ofensiva de los Carneros, ofreciendo un brillante bloqueo y un constante liderazgo desde que dejó Cincinnati para unirse a McVay en la Costa Oeste hace dos años. Ha participado en cada partido como titular, excepto en uno, en las dos últimas temporadas –al igual que lo han hecho el guardia izquierdo Rodger Saffold, el centro Johyn Sullivan y el tacle derecho Rob Havenstein.