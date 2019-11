En la ruta correcta

La chihuahuense Claudia Lozoya se está acercando a cumplir su promesa de llevar por fin al campeonato a las Rayadas de Monterrey en el Apertura 2019, en la Liga MX femenil.

“En esta Liguilla, estamos con la mente en el mismo objetivo, me siento muy orgullosa de esta gran familia rayada quien me sigue brindando la confianza y el apoyo en todo momento”, dijo la dueña del arco albiazul.

Antes de arrancar la presente temporada Lozoya afirmó que éste sería sin duda su torneo ya que el equipo está para ganar el título.

Originaria de Chihuahua capital, Lozoya Lechuga, de 24 años, y sus compañeras en ‘La Pandilla’ enfrentarán hoy a las Águilas en las instalaciones del Club América, en la Ciudad de México, en el duelo de ida de semifinales.

“Todos los rivales son complicados, ya tuvimos al Atlas y ahora el América, pero nosotras somos un grupo unido con mucho trabajo y aspiraciones de llegar muy lejos. Vamos por el campeonato. Esta institución me abrió las puertas y quiero regresarles un poco de lo que me han brindado estos dos años y medio”, externó.

Claudia es la portera con más partidos en la Liga MX femenil con 71 y cuenta además con dos récords entre sus guantes: 49 cotejos consecutivos como titular y la mayor cantidad de minutos sin recibir gol, con 578.

Lozoya, excancerbera de Adelitas UACh, la defensa Alexia Frias y la contención fronteriza Selena Castillo, ex de Inditas UACJ, conforman el tridente chihuahuense en las Rayaditas.