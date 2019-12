En la pelea

Cleveland.- Los Cafés de Cleveland se han quedado sin margen para el error y si sufren una derrota más tendrán que despedirse de sus esperanzas de avanzar a la postemporada.

Sin embargo, podría ser que ya tengan las maletas preparadas.

Después de su desmoralizador revés de la semana pasada en Pittsburgh, los Cafés tienen como única opción ganar sus últimos cuatro partidos, comenzando mañana con los Bengalíes de Cincinnati, para tener la oportunidad de poner fin a una ausencia de 17 años en los playoffs, la racha más larga en la NFL.

Se suponía que diciembre sería la pasarela de los Cafés hacia los playoffs, sin embargo, el equipo quizá ya se encuentra en un callejón sin salida.

“Tenemos que aplicarnos y ganar todos los encuentros siguientes”, afirmó el mariscal Baker Mayfield, que sufrió la semana pasada una magulladura en su mano derecha con la que hace los lanzamientos.

“Simple y llanamente, no podemos tener ningún resbalón y debemos ganar”.

Esta temporada que pintaba prometedora para Cleveland después de tantas campañas terribles se ha derrumbado. El equipo tiene foja de 5-7 y su racha negativa queda para el análisis.

“Hay mucha decepción para todos”, dijo el receptor estrella Odell Beckham Jr., que no ha tenido el gran impacto que se esperaba tras su llegada en marzo en un canje.

“Hay áreas en las que esperábamos más de nosotros mismos, como si no supiéramos que teníamos que salir a esforzarnos, pero lo esperábamos, y estábamos dispuestos a lograrlo, simplemente no lo conseguimos”.

Los Bengalíes (1-11) tienen un activo en su déficit. Cuando parecía que se enfilaban a terminar la campaña con foja de 0-16, pusieron fin a su racha de derrotas más prolongada en la historia del equipo al vencer la semana pasada 22-6 los Jets de Nueva York.

La victoria de Cincinnati coincidió con el regreso del mariscal Andy Dalton a la titularidad.

El entrenador Zac Taylor que está en su primer año tuvo en la banca tres partidos al veterano Dalton, quien dejó a un lado sus sentimientos heridos y mostró que aún conserva magia dentro de su casco de franjas naranjas y negras.

Dalton confía en que le funcionen los conjuros las últimas cuatro semanas.

“Hay que tener confianza en uno mismo”, apuntó.

“La confianza es contagiosa. Es un factor, si se practica bien, si hay aplicación en la semana, la presencia de los compañeros en los lugares correctos; estamos hablando de todo, se da a todos los demás la confianza de que se ganará el domingo”.